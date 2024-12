TRUMP: Tensa espera por sentencia juicio de NY… va a perder muchos votantes, pero no donaciones 

Mano a mano periodístico:

Por Jacobo Goldstein (JG) y Alberto García Marrder (AGM).

Para Proceso Digital, La Tribuna, El País y Contexto en Honduras

AGM: Jacobo: Para el expresidente y aspirante a regresar a la Casa Blanca, Donald Trump, el juicio de Nueva York era “too easy (“el más fácil”) de los cuatro que tenía pendiente. Y se ha equivocado.

AGM: Ese dictamen de culpabilidad en 34 cargos por un fraude contable en su empresa para esconder un soborno de 130,00 dólares a una actriz porno (“Stormy Daniels”) para que se quedara callada por una relación sexual, le saldrá muy caro a Trump.

AGM: Y lo sabrá él, a pesar de hacerse la víctima de un juicio “enmarañado y corrupto”, el 5 de noviembre de este año en las elecciones presidenciales y ver el efecto que ha tenido en los votantes republicanos.

JG: Fue un bombazo jurídico y político el que ocurrió el jueves de la semana pasada cuando Donald Trump fue encontrado culpable de todos los 34 cargos en su contra, en un juicio que se celebró en una corte en Manhattan, estado de Nueva York. Se necesitaba que el fallo de los 12 miembros del jurado, 7 hombres y cinco mujeres, fuera unánime y si alguno del jurado tenía dudas sobre alguno de los cargos no votado en contra se pondría fin al juicio y allí moría el caso. Pero todos los 12 votaron y encontraron a Trump culpable de todas las acusaciones. Como era de esperarse Donald Trump salió del juicio y le dijo a la prensa que él era inocente y que todo eso se debía a que Joe Biden, el juez y los fiscales estaban en contra de él para evitar que volviera a ocupar la Casa Blanca… ganando por mayoría en las elecciones del 5 de noviembre del presente año y seguramente Trump y sus abogados apelarán en otra corte y llegarán si fuese necesario hasta la Corte Suprema de Justicia.

AGM: Tenemos ya el primer sondeo después de ese dictamen que lo declara culpable de un crimen penal. Este es de Reuters/Ipsos y revela que un mínimo de un diez por ciento de los republicanos cambiaría de afiliación y no votarían por Trump. Si esto sucede el 5 de noviembre y dado el escaso margen de su ventaja sobre su rival presidencial, el presidente Joe Biden, Trump podría dar por perdida su lucha electoral, salvo incidencias inesperadas.

Una pancarta …TRUMP DELITO!!!t. (Foto Willl Oliver-EFE).

JG: El siguiente paso lo tomará el juez Juan Merchan el 11 de julio cuando anunciará cuál será la sentencia que le aplicará. El castigo a Donald Trump que podría ser detención en una prisión, o en arresto domiciliario o una sentencia leve o cualquier castigo que le quiera aplicar el juez. Por supuesto que todos veremos qué efecto tendrá Trump… sus seguidores republicanos y los votantes independientes. Por el momento los republicanos siguen con Trump y le están donando fuertes sumas de dinero para su campaña y para el gasto que ha tenido debido al juicio que duró 7 semanas y aún falta la condena dentro de 5 semanas

AGM: Por ahora, Trump se está haciendo, la víctima de una “cacería de brujas” y está insultando (muy típico de él) al juez del juicio de Nueva York, Juan Merchán (y a quien le recuerda despectivamente sus orígenes colombianos) y a los doce miembros del jurado (“serán todos unos fachas demócratas”).

JG: Trump sigue culpando a Biden de haber manejado el juicio pero es un caso neoyorquino y no federal. Por su parte Biden insiste en decir que un hombre encontrado culpable de delitos no debe ocupar la Presidencia. Pero eso no le hace mella a Trump y a sus fieles seguidores que apoyan al ex mandatario a diestra y siniestra.

Portada de periódicos sobre culpabilidad de Donald Trump.

AGM: Jacobo, veo en las redes sociales que sí Trump llega, por segunda vez, a la Casa Blanca lo primero que hará es el de auto perdonarse. Y lo puede hacer, pero no con el dictamen de condena de Nueva York, ya que este juicio ha sido estatal y no federal como los otros.

AGM: Jacobo… el 11 de julio, el juez Marchena dictará sentencia a Donald Trump, de 77 años. Las opciones podrían ser varios años de prisión, libertad condicional o multas. ¿Qué se puede esperar? La humillación ya está incluida.

JG: Veremos que pasará de aquí al 11 de julio cuando el juez anunciará que castigo le pondrá a Trump. Mientras tanto habrá un debate entre Biden y Trump a cargo de CNN que se llevará a cabo en Atlanta, Georgia el 27 de junio. Y hay un segundo debate para el 27 de septiembre. Por otra parte, faltan las convenciones nacionales republicanas y demócratas en las que se escogen los candidatos presidenciales y los candidatos a la vicepresidencia.

Biden ha dicho que sigue con su actual vicepresidenta, Kamala Harris, y solo esperamos a ver a quien escoge Donald Trump. Las cosas siguen candentes y las elecciones del 5 de noviembre serán de enorme importancia para Estados Unidos y para el mundo entero.