Temporada de premios: escritora Azucena Ordóñez se alza con MLM 2025

2008 María Luisa y su novio el Teniente (Novela)

2009 Cuantos, Cuentos, Cuentas (Relatos)

2010 Travesuras del Gato Sunino (Cuento infantil)

2011 El Sublime Idioma de la Piel (Poesía)

2012 Alma, Pluma y Verso (Poesía)

2013 En Enero el CD (Poemas)

2013 agosto: El Secreto de Carolinne (Novela)

2014 Antonela y la Estrella del Amor (Cuento)

2015 Luz de Lunha (Cuento) y Jardín Azul (Cuento)

2016 Pilaes del Cielo (Cuento) Y un Jardín de Azucenas (Cuento)

2017 Montañas Azules (Cuento) de la colección Romance de Lunha

2017 Romance de Lunhabella (Cuento)

2018 Nina tiene un Hermanito (Cuento)

2018 Música en el Corazón. (Novela)

2018 Yhoren La Isla Encantada

2019 El Jardín de Niña (Cuento)

2020 Leyenda de La Luz de La Luna

2022 Alma de Poeta

2022 Guaracha y Campirana (Cuentos hondureños)

2022 Las Princesas Lencas del Lago de Yojoa

2022 Quikim el Duende Enamorado

2023 El Niño Alemán

2023 Mrs. Antonie (Novela)

Libros en inglés:

2020 Lunhabella and The Moonlight Tales

2021 Lunhabella and The Pillars of Heaven

2022 Lunhabella and The Bleu Garden (RO)