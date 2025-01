Sin consensos y sin convocatoria para aprobar Presupuesto General de la República

Tegucigalpa – Sin consensos entre las bancadas y sin convocatoria para que los diputados aprueben el Presupuesto General de la República correspondiente al año 2025.

Así lo informó hoy el diputado Carlos Umaña quien dijo que ni siquiera saben cuándo se retomarán las sesiones en el Congreso Nacional de la República.

Al respecto, informó que tampoco existen consensos entre las distintas bancadas, por lo que la situación sigue igual o peor que antes del receso legislativo, dijo.

El anteproyecto del Presupuesto General de la República fue aprobado en consejo de ministros el pasado 09 de septiembre, pero ahora depende de su aprobación en el Congreso Nacional.

El anteproyecto de ley establece un Presupuesto por un monto de 430 mil 980 millones de lempiras, 23 mil millones más que en 2024, un aumento del 5.8 %.

De no aprobarse el Presupuesto General del año 2025 se procederá a trabajar con un presupuesto igual al 2024, lo que no es grave en cualquier año que no sea electoral, pero el siguiente año es electoral y el país requiere de mayores fondos para garantizar los procesos democráticos.

La Constitución de la República establece como excepción la aprobación del Presupuesto General de la República después del 31 de diciembre de cada año.

Sin embargo, se deberá recurrir nuevamente a la excepción de la regla ya que el Congreso Nacional no logró los consensos necesarios antes del receso de fin de año. (RO)