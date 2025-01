Simpatizantes de Libre insultan a generales en retiro y simpatizantes de Romeo en los juzgados

Tegucigalpa – Simpatizantes de Libertad y Refundación (Libre) insultaron a generales en retiro y miembros del Ejército Ciudadano de Paz en las afueras de los tribunales de justicia del barrio La Granja, en esta capital.

En los juzgados se desarrolla este viernes la audiencia inicial en la causa en contra de los tres generales en condición de retiro detenidos por su supuesto vínculo con el homicidio de Isis Obed Murillo durante las manifestaciones del golpe de Estado en el 2009.

Los detenidos son el ex jefe del Estado Mayor Conjunto, Romeo Vásquez Velásquez, ex subjefe, Venancio Cervantes y el ex comandante del Comando de Operaciones Especiales, Carlos Roberto Puerto.

El Ministerio Público los acusó por los delitos de homicidio y lesiones graves contra Murillo y Alex Zavala.

Desde tempranas horas de la mañana llegaron en una marcha a los juzgados procedentes de la plaza Isy Obed los simpatizantes de Libre para acuerpar en el lugar a los familiares de Murillo.

Mientras que en otro extremo, un grupo de militantes del Ejército Ciudadano de Paz, llegan a mostrar su respaldo a los acusados.

El ambiente en un momento se puso hostil ya que los seguidores de Libre empezaron a insultar y a gritarles a los generales en condiciones de retiro que llegaron a mostrar su apoyo a la familia de los tres generales detenidos, asimismo, a los seguidores del general Romeo Vásquez.

Agentes policiales se encuentran en la zona para evitar disturbios, sin embargo, las personas que muestran su respaldo a los generales tuvieron que buscar refugio ya que los seguidores de Libre intentaron golpearlos. IR