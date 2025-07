Libre interrumpe proceso electoral y consejeras responden habrá elecciones llueva o truene

Tegucigalpa – Las consejeras del Consejo Nacional Electoral (CNE), Ana Paola Hall y Cossette López afirmaron este lunes que llueva, truene o relampaguee “habrá elecciones” el próximo 30 de noviembre en Honduras.

– Judicializar proceso electoral es atentar contra la democracia, aseguró Hall.

La consejera Ana Paola Hall recordó que el CNE nació después de una crisis política en 2017, que sumió al país en situaciones lamentables. Fue así que desde el Congreso Nacional se creó el ente electoral con pesos y contrapesos para que se generara confianza y tranquilidad.

Mencionó que en 2021 se enfrentaron muchos desafíos para realizar las elecciones porque al igual que ahora había un gobierno que no quería comicios.

Hall apuntó que el órgano electoral es autónomo e independiente, y la propia Constitución establece que no depende de ninguno de los poderes del Estado.

Defendió que ella no está para arrodillarse a cualquier designio de ningún gobierno, “no lo hice en 2021 y no lo haré en este momento”. Adicionó que las decisiones en el CNE se deben tomar con los límites que impone la ley.

Ana Paola Hall.

“Evidentemente las mejores decisiones son las que se toman de forma unánime, pero al faltar ese ingrediente de consenso en un tema tan delicado como el TREP, la ley habilita excepciones para que se tomen las decisiones como órgano colegiado, es decir por mayoría”, explicó.

La consejera Hall, subrayó que se tomó una decisión mayoritaria respecto al flujo de la transmisión de resultados electorales en las elecciones generales, también es cierto que en los comicios primarios se aprobó por unanimidad de votos.

Mencionó que acudirá a la citación que le hiciera el Congreso Nacional para este martes 08.07.2025.

Reseñó que en Primarias, previo a la divulgación se estableció un módulo de verificación en el cual estuvieron de acuerdo los tres consejeros del CNE. Señaló que no hubo quejas algunas, el voto fue unánime.

Caviló: “Por qué ahora un mecanismo previo a la divulgación donde interviene el factor humano es considerado causa de delito, e incluso es la motivación que se utiliza para denunciarnos penalmente, no tengo miedo. Jamás he recibido nada que no sea el salario que nos corresponde, y pueden venir todas las investigaciones que quieran, sería lamentable que utilizaran el mecanismo de judicialización del proceso electoral para pretender demeritarlo”.

Insistió que está dispuesta a pagar cualquier precio para interponerse en el camino de los que se oponen a que haya elecciones en Honduras. “Lamento que se repita la historia y que sea el poder que quiere interponerse en nuestras decisiones”, dijo.

Puntualizó denunciando que el ambiente dentro de la unidad de compras y contrataciones es difícil. Hay dos funcionarios totalmente atemorizados y sobre ellos recae una cantidad de responsabilidades de esos procesos para garantizar las elecciones de noviembre.

Cossette López.

Persecución y amenazas

De su lado, la titular del CNE, Cossette López, denunció que el consejero Marlon Ochoa quiere imponer mediante la coacción una enmienda para eliminar la interferencia humana en la verificación de actas.

“Marlon Ochoa ha solicitado y quiere imponer por la vía de coacción una enmienda a los pliegos argumentando que no debe haber interferencia humana en la verificación de los datos de las actas”, declaró a periodistas.

Retó a Ochoa que demuestre que parte de la Ley Electoral establece que la verificación de actas de las elecciones se debe realizar con computadoras y data centers.

López detalló que el artículo 283 de la Ley Electoral establece que el CNE se encargara de analizar, verificar y sumar las actas; y de la trasmisión de datos.

Señaló que mediante pequeñas cosas técnicas o legales se pueden tejer o fraguar muchas situaciones que son desafortunadas para el país.

La consejera denunció que tanto ella como Ana Paola Hall están sufriendo de persecuciones, amenaza, son amedrentadas y las quieren debilitar.

¿Dónde estuvo el consenso cuando aprobó la biometría? ¿Dónde estuvo el consenso cuando se detuvieron miles de actas? ¿Dónde estuvieron las turbas violentas de otros partidos políticos entorpeciendo este proceso?, cuestionó.

“Ni la unanimidad ni la mayoría que es la forma que dice la Ley Electoral la alcanzara el consejero Ochoa amenazándolos y coaccionándonos, eso no sucederá, tampoco lo hará movilizando turbas violentas”, aseveró.

Sobre la denuncia de Ochoa en el Ministerio Público, contestó que se publicó una indicación que señala fecha, hora y lugar sobre la prórroga de la presentación de ofertas para el sistema de transmisión de resultados electorales preliminares (TREP).

Defendió que el CNE no hizo ningún cambio de orden técnico y legal, y solo quiere salvaguardar el proceso para que no se declarase desierto el proceso.

López se preguntó dónde estaba Marlon Ochoa en horas de mañana cuando los colectivos de Libre bloquearon las decisiones del pleno del CNE y cuando le mandó un mensaje notificándole sobre la situación.

“Con la ley en la mano, con la conciencia tranquila, la verdad en la boca y la dignidad de mi pueblo voy a defender eso hasta el final, no voy a retroceder en esto (ofertas sobre el TREP), aun si traen turbas enardecidas, porque reclaman el nombre del pueblo tantas luchas cuando están queriendo pisotear”, exclamó.

Lamentó que la alta magistratura del país cayera en manos de “gamberros anarquistas antes que demócratas-republicanos que respetan la ley y el Estado de derecho.

López condenó que las personas que saquearon la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) estén tranquilo en sus casas viendo televisión, cuando quieren orillar a los demócratas y republicanos en los tribunales de justicia con acusaciones espurias.

Denunció que quieren ganar las elecciones en los tribunales de justicia acusando que son incapaces de vencer en las urnas.

Cuestionó al Ministerio Público por recibir al consejero Marlon Ochoa por recibir acusaciones en contra de funcionarios del CNE, pero no pueden recibir una nota solicitando la devolución los documentos de las papeletas y garantías alegando que están de vacaciones.

Incluso señaló que hay varios puentes y muros en la capital hondureña están llenos de grafitis con mensajes dando de ganador a una candidata presidencial.

Se preguntó ¿Cuál es el problema con que se corrija los errores antes que se divulgue? ¿Por qué está reacción tan desproporcionada, porque actúan de esta manera y nos amenazan?

Relató que Marlon Ochoa se sentó frente a ellas y les expresó que si volvía a programar la recepción de ofertas volvería a suceder lo mismo que pasó más temprano. PD