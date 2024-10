Si no hay Tratado de Extradición no se necesita Ley de Extradición, indica abogado constitucionalista

Tegucigalpa- El profesional del derecho con especialización constitucional, Oliver Erazo, criticó algunos comentarios de diputados que quieren confundir a la población ofreciendo ahora una Ley de Extradición con discursos que más bien parecen “cantinflescos”, porque están confundido”.

«Si no tenemos un Tratado de Extradición, no necesitamos Una Ley de Extradición», afirmó Erazo, subrayando que la ley en cuestión sería meramente procesal. «El auto acordado ya regula el procedimiento para atender solicitudes de extradición. Entonces, ¿para qué crear una ley de extradición si no vamos a tener un tratado vigente? Es como darle a alguien un vehículo sin motor, solo la carrocería”, afirmó.

El abogado agregó que, para que una ley de extradición tenga sentido, primero debe existir un tratado bilateral activo. «Si tenemos un tratado, entonces se puede hablar de una ley que sea más ágil que el auto acordado, el cual ha sido ampliamente criticado. Sin embargo, ofrecer una ley sin un tratado vigente es simplemente una mentira.

Erazo fue contundente al decir que el gobierno del partido Libre está utilizando este tipo de discusiones como «cortinas de humo» para desviar la atención y dar la falsa impresión de que están trabajando en el tema. «No están haciendo absolutamente nada. Ofrecer una Ley de Extradición sin tener el tratado bilateral con Estados Unidos es una mentira grandísima”, enfatizó.LB