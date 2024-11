Sí hay bonos de L.50 mil por el Día de la Madre en el CN, reconocen diputados

Tegucigalpa – Luego de conocerse públicamente en medios de comunicación que en el Congreso Nacional se está brindando un nuevo bono ahora para el Día de la Madre, el diputado Jorge Zelaya del Partido Nacional, confirmó que sí se están brindando esas subvenciones.

“Sí, hay bonos del Día de la Madre, si hay, ahorita vi en el banco que estaban dos compañeros cobrando yo no lo he agarrado como no he ninguno” expresó el parlamentario nacionalista.

Añadió que los fondos son aprobados por el presidente del Legislativo Luis Redondo y en está ocasión la justificación es para celebrar el Día de la Madre, por un total de 50 mil lempiras.

Añadió que esos 50 mil lempiras son aparte de los 100 mil que ya reciben los padres de la patria por subvenciones. El bono está disponible para todo el diputado que lo quiera, dijo Zelaya.

Por su parte el diputado de Libre Oved López, coincidió con Zelaya, en la existencia del bono de 50 mil lempiras para la celebración del Día de la Madre que se celebra en Honduras el segundo domingo de mayo.

López, manifestó que él en lo particular no ha recibido ningún bono ni subvención, por decisión personal, sin embargo, dijo no criticar a quienes si lo reciben porque el presidente del Congreso está en su derecho de asignar fondos para proyectos sociales y cada diputado es libre de recibir los fondos e invertirlos.

Mientras, el vicepresidente del Congreso, Hugo Noé Pino aceptó que las subvenciones en el Legislativo están disponibles para los 128 diputados propietarios y los 128 suplentes, y justificó que cada uno que los recibe tiene que liquidar los fondos recibidos. LB