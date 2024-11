Sigue fiesta de bonos en el CN, otorgan L. 50 mil más por el Día de la Madre: Jorge Zelaya

Tegucigalpa – El precandidato presidencial y diputado del Partido Nacional, Jorge Zelaya denunció este 1 de mayo que sigue la derrama de bonos en el Parlamento hondureño. A los 100 mil lempiras mensuales que reciben los “Padres de la Patria” ahora le suman 50 mil más por el Día de la Madre, reveló.

“Ahora para el Día de la Madre les repartieron otro bono, siempre les dan 100 mil lempiras mensuales y entiendo que les dieron 50 mil más.

Expresó que “el bono es para los diputados de todas las bancadas, yo en mi caso no los agarré, me parece que estamos para legislar y no para recibir bonos”.

El congresista nacionalista acompañó este miércoles las marchas del 1 de Mayo en la capital hondureña y dijo que siempre lo hace desde que vive en llegó a Tegucigalpa hace varias décadas.

“Lo he hecho todos los años, sólo que ahora soy más visible porque soy precandidato y por mis posturas en el Congreso de la República”, señaló.

Dijo que los diputados ganan mucho y trabajan poco, por lo que en las próximas sesiones propondrá la reducción de congresistas e igualmente una reelección presidencial alterna. JS