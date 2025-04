Sheinbaum dice tener «los pies en la tierra» tras figurar en la lista de los 100 de TIME

México- La presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, expresó este miércoles que tiene «los pies en la tierra» tras aparecer en la lista de las 100 personas más influyentes del mundo de la revista estadounidense TIME.

“Hay que tener siempre los pies en la tierra y asumir que, si uno hace un trabajo que está a la altura del pueblo de México, porque el pueblo de México es lo mejor que hay, es gracias a este vínculo que tenemos con nuestro movimiento, con la historia y con el pueblo», declaró la mandataria en su rueda de prensa matutina.

Sheinbaum figuró en la sección de ‘Líderes’ junto a otras dos personalidades de Latinoamérica, la lideresa de la oposición venezolana María Corina Machado, y el presidente de Argentina, Javier Milei.

El texto, escrito por el periodista Jorge Ramos, describe a Sheinbaum con estilo de liderazgo de «cabeza fría» y resalta que su aproximación a las negociaciones transfronterizas le ha significado «ganarse algún respeto a regañadientes» del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

También advierte de que afronta dos retos: la violencia de los narcotraficantes y los «instintos expansionistas» de Trump, quien «ha puesto aranceles a México al citar el tráfico de drogas y migrantes en la frontera».

La mandataria, quien ha figurado en medios internacionales como The Wall Street Journal, Financial Times y The New York Times por cómo ha manejado su relación con Trump, atribuyó el reconocimiento a sus valores, como «no traicionar y ser honesta siempre».

«Digamos que estos reconocimientos, más que a mi persona, son al pueblo de México», comentó.

En la sección de líderes también aparecen la española Teresa Ribera, vicepresidenta ejecutiva para una Transición Limpia, Justa y Competitiva de la Unión Europea; el presidente Trump, el primer ministro de Reino Unido, Keir Starmer; el magnate Elon Musk, y el próximo canciller de Alemania, Friedrich Merz. EFE/lb