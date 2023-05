Secretario del CN contradice a Redondo y aclara que no se ha enviado a sanción adhesión de Honduras al CAF

Tegucigalpa – El secretario del Congreso Nacional, Carlos Zelaya Rosales, descartó este jueves que se haya remitido a sanción el acta de la adhesión de Honduras al Banco de Desarrollo de América Latina (CAF).

Por lo tanto, contradice las declaraciones vertidas en las últimas horas por el presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, que -según él- había enviado el acta a Casa Presidencial para su sanción.

Esclareció que acta de adhesión al CAF debe ser ratificado y que se está llegando a consensos.

“Él (Redondo) no ha dicho que se ha mandado a sanción, no es cierto, no se ha mandado, se va a mandar hasta que tengamos acuerdo”, dijo Zelaya a periodistas.

Remarcó que el acta de adhesión del CAF debe ser ratificado y que es lo primordial que tiene el Congreso Nacional en su agenda.

Sobre los problemas para ratificar el acta, Zelaya confesó que a situación pasa porque los diputados liberales no quieren ratificar tras un impase que hubo en la última sesión legislativa.

El secretario del Congreso Nacional reconoció que el impasse pasa por la molestia de los diputados liberales tras las declaraciones del director del Servicio de Administración de Rentas (SAR), Marlon Ochoa, en la última sesión legislativa.

Lo que molestó fue la posición del director del SAR de exponer los nombres de los diputados que habían votado a favor de unos decretos en el pasado, expuso el diputado por el departamento de Olancho.

Zelaya aceptó que lo ideal hubiese sido cerrar la sesión legislativa inmediatamente después de la aprobación a la adhesión, luego ratificar el acta y después comenzar con el siguiente proceso.

Adelantó que después de la ratificación del acta hay tres decretos que planean aprobarse: ampliar la amnistía migratoria que vence el 31 de mayo, un subsidio para el sector transporte y un préstamo que remitió el gobierno.

Denuncia del CNA

En referencia a la denuncia que hizo el Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) sobre el nepotismo por parte de la familia presidencial y funcionarios afines.

El secretario del Congreso Nacional respondió que la presidenta Xiomara Castro está acompañada de sus hijos y asesor presidencial Mel Zelaya Rosales, pero que no tienen un nombramiento ni salario, por lo tanto, no son empleados del Poder Ejecutivo.

Sobre su cargo de diputado como de su sobrina Xiomara Hortensia Zelaya, contestó que fueron electos por la población.

Asimismo, defendió el cargo de su hijo José Manuel Zelaya como ministro de Defensa alegando que cumple con los requisitos sin violar la Constitución.

“Él cumple con todos los requisitos, no se lo pueden impedir, la Constitución dice que no puede ocupar los que están en el cuarto grado de consanguinidad y segundo grado de afinidad, él no está en esos rangos”, aseveró.

El congresista argumentó que los familiares de Rixi Moncada, Enrique Flores Lanza y otros funcionarios son compañeros del partido “a quien quiere que nombre Xiomara, a nacionalistas”.

Indicó que la directora del CNA, Gabriela Castellanos, tenía pretensiones de ser Fiscal General, pero que no encontró el apoyo necesario para ese puesto.

Son campañas que se preste a ella, pero hay muchas que no dijo en el pasado gobierno, concluyó. AG