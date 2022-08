Se enojan porque digo que no hay dinero, pero es la verdad, solo hay un país endeudado, sostiene Manuel Zelaya

Tegucigalpa – José Manuel Zelaya Rosales, expresidente de la República y asesor presidencial, refirió que muchas personas se enojan con él porque dice abiertamente que no hay dinero pero esa es la verdad porque les dejaron un país quebrado y endeudado.

“Aplastaron este país por más de una década, nos han dejado súper endeudados, se enojan conmigo porque les digo que no hay billete (dinero), pero es que esa es la verdad”, dijo Zelaya para referirse a las tres anteriores administraciones de gobierno a cargo del Partido Nacional.

En ese sentido, el exgobernante y coordinador del partido Libertad y Refundación (Libre), señaló que con gobiernos conservadores no se cambia la ruta de un país, ya que los considera de egoístas e individualistas por perseguir solo en sus propios intereses.

“Con conservadores no se cambia un país. Con personas que piensan solo en sí mismos, en el individualismo o en sus propios intereses y no en el interés colectivo, no hay compromiso de especie ni sociedad; entonces, es difícil cambiar un país”, puntualizó el expresidente Zelaya.

Hace un par de semana, Zelaya Rosales terminó en un enfrentamiento verbal un diálogo que sostuvo en casa presidencial con líderes y representantes de grupos indígenas, con quien dialogaba respecto a proyectos de desarrollo en esas comunidades del occidente de Honduras.

“No hay dinero para los proyectos que dejaron los nacionalistas, este no entiende, no hay dinero para eso, entiende que no hay dinero”, le dijo públicamente Zelaya Rosales a un líder de una etnia que participaba en el conversatorio en la casa presidencial en Tegucigalpa. JP