Se agudiza déficit de energía a nivel nacional y Patuca III fuera por falla mecánica

Tegucigalpa- Mientras expertos en el tema de energía siguen advirtiendo que el déficit se extenderá más allá del 2023, las autoridades de la empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE), reconocen la problemática.

Déficit en hora pico horas es de 6 % de la demanda nacional

Mientras la población y sector privado claman por soluciones porqué los apagones van en aumento el gerente interino de la ENEE, Erick Tejeda, confirma que Patuca III, está fuera, lo que agudiza la crisis energética en el departamento de Olancho.

“Fuera de línea Patuca III por falla mecánica, bajo voltaje en el departamento de Olancho. Pendientes de más hallazgos del operador para determinar con certeza las causas”, confirmó el funcionario.

Déficit en horas pico

Mientras el déficit sigue afectando a nivel nacional reconoce la ENEE, que las principales zonas afectadas son el: Litoral Atlántico, Olancho, algunos circuitos del sur y departamento de Cortés.

Tejeda anotó que la potencia y energía asociada recibida del mercado regional: 18 MW, mientras la indisponibilidad de plantas térmicas e hidroeléctricas para hoy es: 114 MW

“Déficit de generación para hora de demanda pico entre 6 y 10 pm y carga desconectada, 110 MW, esto representa el 6% de la demanda nacional”, confirmó el ministro de energía.

Situación de crisis se extiende

Por su parte, expertos en energía anotan que los apagones continuarán si no se toman medidas urgentes a corto, mediano y largo plazo.

A los problemas que ya arrastra la ENEE, se suman la difícil situación por el fenómeno de El Niño.

Para el caso el exgerente de la ENEE, Manuel Arriaga Yacaman, recordó que “en estos temas no se puede improvisar, no se pueden operar plantas de un día para otro, en transmisión es igual, un transformador de una subestación -que es lo que afecta al sector de Omoa- tarda aproximadamente entre dos y dos años y media para fabricarse, trasladarse e instalarse, es decir que las soluciones no se dan en el corto plazo, por eso la planificación debe ser con cinco años de anticipación para adaptarse a este tipo de emergencias”. LB