Crisis de energía comienza este año y se extenderá al próximo, advierte exgerente de la ENEE

Tegucigalpa – A criterio del exgerente de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE), Manuel Arriaga Yacaman la crisis energética que comenzó este año se extenderá hasta 2024 en el caso que no se tomen las decisiones oportunas por parte de las autoridades del ramo.

– No sólo es la falta de energía, sino también la calidad del suministro que se deteriora con la situación que atraviesa el país, apuntó.

“No quiero ser ave de mal agüero, pero sí hay que tomar las medidas, a corto, mediano y largo plazo se podría hablar de cuál es el efecto. Si el gobierno no tomas las medidas las consecuencias para el país serán fuertes”, manifestó.

Reconoció que la situación actual del país “es difícil” porque el fenómeno El Niño ha complicado la condición ante la falta de lluvias y a la par se ha disparado la demanda de energía.

Esbozó que “ni la generación, ni la transmisión, ni la distribución estaban preparados para absorber esta demanda actual”.

Recordó que Ley de la Industria Eléctrica manda que las licitaciones se ejecuten con cinco años de anticipación y mencionó el caso de Guatemala que en estos momentos recibirá las ofertas de la licitación para la operación comercial de 2028.

“En estos temas no se puede improvisar, no se pueden operar plantas de un día para otro, en transmisión es igual, un transformador de una subestación -que es lo que afecta al sector de Omoa- tarda aproximadamente entre dos y dos años y media para fabricarse, trasladarse e instalarse, es decir que las soluciones no se dan en el corto plazo, por eso la planificación debe ser con cinco años de anticipación para adaptarse a este tipo de emergencias”, explicó.

Recordó que lo que ayudó a Honduras en la crisis de 1995-1996 fue un acuerdo con la empresa privada y ellos pusieron a disposición sus plantas que tienen de backup en sus compañías, eso lo hacían poniéndolas a funcionar en las horas de máxima demanda y la ENEE les devolvió esa energía cuando la crisis había pasado. Por esta vía se obtendrían unos 100 megavatios.

Otra solución -según Yacaman- es que la empresa privada acepte una tarifa horaria estacionaria para que en las horas pico de máxima demanda baje el consumo y esto resuelve el problema de generación, transmisión y distribución.

Además, propuso cambiar 500 mil lámparas de mercurio y vapor de sodio, apagar las que están encendidas en el día que podría ahorrar unos 40 megavatios.

También, sugirió hacer una licitación para asegurar la compra de energía en la región y asegurar el acceso a las líneas de transmisión de la región para ver si se puede complementar otro poco. Paralelamente a eso, arrendar maquinitas diésel de 2 y 3 megavatios como se hizo después de la crisis de 1994 colocándolas en las subestaciones. JS