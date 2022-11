Ruptura de la Alianza y crisis interna en Libre, podría llevar a la disolución del Congreso, según diputado Rivera

Tegucigalpa – Antonio Rivera Callejas, diputado del Partido Nacional (PN), dijo este lunes que la ruptura de la alianza política entre Libertad y Refundación (Libre) y el Partido Salvador de Honduras (PSH) podría desembocar en la disolución del Congreso Nacional (CN) y por ende una Asamblea Nacional Constituyente (ANC).

Además, considera que la crisis política que existe en el partido de gobierno, podría conducir al coordinador de Libre, Manuel Zelaya Rosales, asesor presidencial a tomar decisiones locas que afectarían la institucionalidad de Honduras.

Indicó en declaraciones a la cadena radial América Multimedios, que apenas a tres meses de elegirse la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y por ende deberían evitarse desde todo ángulo cualquier tipo de confrontación para que no haya obstáculos.

Rivera agregó que la actual junta directiva que preside el diputado del PSH, Luis Redondo, es ilegal porque considera que no logró conseguir los votos que exige la normativa y ante ello cree que ese escenario genera preocupaciones.

En ese sentido, amplió sobre los recursos de inconstitucionalidad admitidos por la Sala Constitucional de la Corte Suprema contra la junta directiva del Poder Judicial y en caso de que haya o no resolución a los mismos, gusten o no deben respetarse.

“Aquí hay una realidad, 84 es más que 44; 84 diputados votaron el 21 de enero por la presidencia de Jorge Cálix, así de sencillo”, indicó el parlamentario de la oposición política del país centroamericano.

“Cómo va a ser injerencia que alguien presente un recurso y lo admitan. El recurso fue admitido más no resuelto, hay que esperar si lo resuelven antes que terminen su período, hay que respetarlo, nos guste o no y si no resuelven será la siguiente”, dijo.

Finalmente se refirió a las ambiciones del expresidente de Honduras, José Manuel Zelaya, ahora asesor presidencial de instalar una asamblea nacional constituyente, que además este es un deseo de la dirigencia de Libre.

“¿Qué le queda a Mel Zelaya?, buscar la Constituyente. Entonces no es buena esa separación con Nasralla, entre Libre y PSH o pleito interno de Libre porque los puede llevar a decisiones locas como querer disolver el Congreso y convocar a una Constituyente”, concluyó. JP