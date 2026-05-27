Rueda la cabeza de la directora de la OABI, que ahora ocupará titularidad de CICESCT

Tegucigalpa – Este miércoles la abogada Elizabeth Rodríguez se convirtió en la primera funcionaria destituida del actual gobierno al dejar la titularidad de la Oficina Administradora de Bienes Incautados (OABI). En su lugar se nombró al abogado del occidente de Honduras, Jorge Alberto Cálix.

– 110 días duró Rodríguez en el cargo, tras su nombramiento el pasado6 de febrero.

Así lo informó el secretario privado de la Presidencia, Luis Castro, al medio de comunicación HCH.

Detalló que la abogada Rodríguez pasa a ocupar otro cargo en la administración pública, específicamente como titular de la Comisión Interinstitucional Contra la Explotación Sexual Comercial y Trata de Personas (CICESCT), en lugar de Sua Martínez.

“La abogada Elizabeth tiene un vasto perfil y nos puede ayudar mucho a coordinar, controlar y apoyar todo ese flagelo de la explotación sexual”, expresó Castro.

Apuntó que el abogado Jorge Cálix, que ahora ocupará la titularidad de la OABI, es el papá de un gran amigo suyo que es el alcalde de la ciudad de Gracias, Lempira. JS