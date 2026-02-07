Gobierno nombra a Elizabeth Rodríguez como titular de OABI

Tegucigalpa – El gobierno de Nasry Asfura nombró esta noche a Elizabeth Rodríguez como la titular de la Oficina Administradora de Bienes Incautados (OABI).

Rodríguez sustituye en el cargo al abogado Marco Zelaya, quien fungió en parte del gobierno de la expresidenta Xiomara Castro.

Rodríguez cuenta con una trayectoria de más de 25 años de experiencia en el ejercicio del derecho, destacándose previamente como Secretaria General del Ministerio Público, donde manejó procesos administrativos de alta complejidad.

La OABI es una oficina dependiente de la Secretaría de la Presidencia, y se constituye como ente técnico especializado en la guarda, custodia y administración de bienes incautados, decomisados o abandonados.

La OABI en sus cuentas oficiales informó: “La OABI da la bienvenida a su máxima autoridad, Elizabeth Rodríguez, juramentada por el Presidente Nasry Juan Asfura como Directora Ejecutiva. Inicia una nueva etapa de liderazgo, compromiso y gestión transparente al servicio del país. ¡Muchos éxitos!!!”. JS