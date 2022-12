Redondo advierte tiene el perfil de aspirantes, “espero que la JN no mande a personas que en mi listado tienen tachas”, dice

Tegucigalpa – El presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo advirtió este lunes que ha levantado un perfil de cada uno de los notarios que aspiran a ser magistrados a la Corte Suprema de Justicia (CSJ), por lo que hizo un llamado a la Junta Nominadora para que no incluyan a personas que tienen tachas en el listado que él ya levantó.

– “Ojalá que pronto Beatriz Valle pueda regresar al Congreso porque ya días no va”, dijo.

– Anunció que en enero de 2023 presentará un informe sobre los puntos cumplidos del acuerdo Bicentenario y los que aún faltan.

– El narcotráfico financió la elección de las tres últimas directivas del CN, señaló. Vienen más extradiciones de dirigentes del Partido Nacional, dijo.

– “Ahora en este Congreso no hay compra de votos ni extorsión, pero hay varios diputados que me han buscado para pedirme favores a cambio de votos”, señaló.

En una comparecencia en el foro televisivo UneTV que dirige el periodista Rony Martínez, el titular del Poder Legislativo defendió la Ley Especial del Funcionamiento de la Junta Nominadora de Aspirantes a Magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), que ahora obliga a que la mitad de los postulantes sean mujeres, así como las sesiones públicas de ese cuerpo.

“De manera personal he hecho el análisis de todos los notarios que hay en Honduras y lo vengo haciendo desde aquella vez que levanté un rótulo que decía: ‘Corte Suprema de la traición’, desde aquella vez que andaba en andador y me salí de un hospital para ir a votar al Congreso Nacional desde esa vez empecé a sacar el perfil de cada notario. Yo espero que el listado que mande la Junta Nominadora al Congreso Nacional no vaya a llevar personas ahí que en mi listado tenga elementos que no debería de permitirle que pasen”, advirtió.

Redondo apuntó que ahorita en la etapa de denuncias él no hará tachas, “yo voy a esperar que escojan a los mejores y después el Congreso Nacional ahí si voy a hacer mis propias tachas y mi propia posición para evitar que lleguen personas vinculadas con actos que no deben de tener representantes del pueblo”.

“Hoy como nunca antes se había visto se están eliminando personas que no son aptas, a pesar de que ellos creían que sí a la autopostulación para ser magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Hoy ahí hay un montón que son afines al Juan Orlando Hernández y del Partido Nacional que han sido eliminados, el yerno del expresidente del Congreso Nacional -Mauricio Oliva- fue eliminado hace unos días”, expresó.

El jefe del Poder Legislativo, Luis Redondo.

“La primera revisión que hice fue de los 185 autopostulados, entre ayer y hoy tengo un equipo trabajando en la sistematización de esos 101 que han quedado hasta ahora con otra información adicional que yo he considerado que voy a utilizar al momento de la elección de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia”, explicó.

Dijo que personalmente a él le interesa que la mitad de los magistrados sean mujeres y la otra mitad sean hombres, igualmente que sean las mejores opciones.

Aceptó que se necesitan consensos con el Partido Nacional para lograr la elección del próximo pleno de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).

Desglosó que si todas las bancadas, a excepción de la nacionalista, apoyan la elección de la CSJ, solo ocuparán dos o tres del Partido Nacional.

Adelantó que entre el 6 de marzo hasta junio de 2023, “a los buenos nacionalistas que no están vinculados al narcotráfico y actos de corrupción, el Partido Nacional si ustedes a partir de ahora no asumen el control a través de sus diputados en el Congreso de lo que beneficia al país, acuérdense que se van a descalabrar, se van a venir abajo. Se conocerá el ‘Summary Report’ con nombre y apellido de todos los del Partido Nacional que estuvieron involucrados con Juan Orlando Hernández y con otros casos que se ventilarán en las cortes de EEUU”.

Lista Engel y Amnistía Política

Reveló que previo a la elección de la Junta Directiva del CN se reunió en su casa con un grupo de 22 diputados nacionalistas, quienes dijeron que no habían firmado ningún acuerdo con la cúpula de ese instituto político.

Mencionó que el 23 de enero que fue electo como presidente del Legislativo, en los bajos de ese poder del Estado se congregaron miles de hondureños dispuestos a defender la democracia.

Sobre la Lista Engel, refirió que muchos de los que ahí aparecen están bajo actos políticamente motivados, como el caso de Rasel Tomé y otros de sus compañeros. “Yo le dije a la propia embajadora de EEUU que deben permitir que las personas que aparecen en ese listado puedan defenderse”, mencionó.

Dijo que hasta este momento no tiene ninguna comunicación del Poder Judicial o el Consejo Electoral que le señale que Rasel Tomé no puede ejercer el cargo en el Congreso.

Redondo con el periodista Rony Martínez de UneTV.

En otro apartado, anunció que en enero de 2023 publicará un informe detallando los puntos cumplidos del acuerdo Bicentenario y los que aún no son honrados.

Se jactó de ser el primer presidente del Legislativo que no fue puesto por el bipartidismo, “es la primera vez que el titular del Congreso no es puesto por el bipartidismo y tampoco con financiamiento de ninguna estructura criminal o económica, a mí no me puso el dinero del narcotráfico y de ningún grupo de poder, a mí me pone de presidente la voluntad de los diputados por mandato popular de la gente”, aseveró.

Negó que reciba órdenes del expresidente Manuel Zelaya Rosales, como se dice en muchos corridos políticos.

Alabó que uno de los decretos aprobados en su gestión -Ley de Energía y subsidios- han permitido que 3.5 millones de personas no paguen su factura energética.

Dijo que no existe la denominada Ley de Amnistía, lo que pasó en el Congreso fue una protesta al golpe de Estado de 2009 (Decreto 004-2022) y dentro de ella hay un articulado que hace justicia a muchas personas que se le violentaron sus derechos individuales y políticos.

Concluyó afirmando que autorizó una subvención de 100 mil lempiras para que los diputados lleven ayudas a sus comunidades y luego esos recursos sean liquidados en un plazo de 30 días. “Yo tengo toda la información de los diputados que recibieron dinero desde que estuvo Juan Orlando Hernández y lo que voy a hacer es que voy a demostrar lo que sí era dinero para la corrupción”. JS