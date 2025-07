La consejera Ana Paola Hall reafirma flujo del TREP

Tegucigalpa – La integrante del Consejo Nacional Electoral (CNE), Ana Paola Hall, desmintió que haya votado en el pleno del organismo por cambiar el flujo en el sistema de Transmisión Electoral Preliminar (TREP).

La consejera Hall rechazó así informaciones que circularon en redes y chats que indicaban que había cambiado su voto inicial, cuando voto por agregar un paso de verificación manual en torno al TREP.

La medida, que contó con el apoyo de la también consejera Cossette López, es criticada por el oficialista partido Libre, por medio de su representante en el CNE Marlon Ochoa, así como la presidenta Xiomara Castro y la candidata presidencial Rixi Moncada.

Hall escribió en su cuenta de X “La desinformación no descansa y ante lo que hoy circula en redes y chats aclaro: no he votado para cambiar el flujo del TREP”.

La consejera Hall señaló en el post que “Los ataques y noticias falsas sobre mi conducta profesional e incluso, las infamias difundidas sobre mi vida personal no son producto de improvisación alguna”.

Indicó que conoce la fuente de los ataques y noticias falsas “y sabemos cuál es su intención”, detallando que la experiencia indica que la verdad siempre sale a la luz y la historia pondrá a cada persona en el lugar que merece. (PD).