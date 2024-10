Proyecciones de Salud es de alrededor de 100 casos de COVID-19 en las próximas dos semanas

Tegucigalpa- El jefe de la Unidad de Vigilancia de la Salud, doctor Lorenzo Pavón, adelantó que las proyecciones desde esa unidad sanitaria, es que, en las próximas dos semanas, el comportamiento del COVID-19 y de otras enfermedades respiratorias no van a pasar de los 100 casos, no es de alarmar a la población, pero sí de educar.

–En el Hospital Escuela se reportaron dos ingresos por COVID-19 y en el IHSS tres ingresos.

“Si tiene problemas respiratorios debe de acudir a los centros de salud y realizar las pruebas correspondientes, proteger a su núcleo familiar con el uso de la mascarilla”, indicó.

Manifestó que ha habido incrementos muy leves, es decir de 13 casos de enfermedades respiratorias que se han identificado en esta última semana pasamos a 34 a nivel de todo el país.

De igual manera, “no tenemos rebrote de COVID-19, siempre hemos estado en estacionalidad del curso de la propagación y del curso normal de la enfermedad”.

Agregó que la alerta se emitió en vista que Guatemala reportó en las últimas dos semanas presencia de JN1 que es una sub variante del linaje de Ómicron que es un poco más transmisible pero que no produce tanta letalidad, y que no afectan aquellas personas que ya están vacunadas contra el COVID-19.

Sostuvo que emitimos este comunicado desde la Unidad de Vigilancia de la Salud para que la población use mascarilla en aquellos espacios cerrados como iglesias, supermercados, bancos, y el mismo personal de Salud pueda estar totalmente protegidos porque en cualquier momento esa sub-linaje del Ómicron pueda introducirse al país.

Recordó que desde marzo del 2023 se quitó el uso obligatorio de la mascarilla en lugares públicos, sin embargo, se contempló que se utilice obligatoriamente en lugares cerrados como ser hospitales, centros de salud, establecimientos privados, para proteger no solo al personal que estaba enfermo, sino que al personal de salud como aquellas personas que han tenido síntomas respiratorios deben utilizar siempre la mascarilla, esto para evitar más contagios. IR