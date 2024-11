Prohíben la entrada al hemiciclo legislativo al diputado Jorge Cálix

Tegucigalpa – El diputado del Partido Libertad y Refundación (Libre), Jorge Cálix denunció que se le negó su entrada al hemiciclo legislativo para la sesión extraordinaria de este martes.

– El diputado Cálix elevó la denuncia a las autoridades de su partido, pero se encontró que Carlos Zelaya lo tiene bloqueado en redes sociales.

– El gerente del Legislativo, David Reyes justificó que se trata de medidas tomadas a solicitud de expertos encargados de la seguridad del CN.

Dijo que él no tiene que pedir permisos a nadie para ingresar a la Cámara porque es un diputado electo de la bancada oficialista.

A través de su cuenta de X, narró que un guardia de seguridad del Congreso le dijo que tenía orden para no ingresar a las instalaciones de ese poder del estado.

“Informo al pueblo hondureño que un guardia de seguridad del Congreso Nacional, no me permitió el ingreso al hemiciclo. Le pedí que me dejara entrar y llamó una mujer que, por la radio, solicitó me autorizaran el ingreso; sin embargo el mismo guardia me dijo, mientras cerraba la puerta en mi cara, que ya había escuchado por la radio que mi entrada no había sido autorizada”, denunció el congresista.

“Me tiraron la puerta en la cara, entonces me di la vuelta y me regresé”, afirmó.

Reveló que puso en conocimiento de la situación al secretario Carlos Zelaya, pero no puede etiquetar la denuncia en la red social X porque lo tiene bloqueado.

Agregó que también elevó la denuncia al secretario privado de Luis Redondo, Edson Argueta, quien lo llamó para pedirle disculpas por lo ocurrido.

El diputado Cálix dijo que varios de sus compañeros de Libre, denominados los calixtos, quisieron solidarizarse abandonando el hemiciclo, pero él de forma responsable les respondió que no era necesario.

En los últimos días, Cálix ha vertido declaraciones que han incomodado a la dirigencia de Libre, por lo que esta podría ser una reacción del oficialismo representado en el CN.

Gerente justifica medidas de seguridad

El gerente del CN, David Reyes.

De su lado, el gerente del CN, David Reyes justificó que el impasse se debió a nuevas medidas de seguridad para evitar que ingresaran objetos peligrosos a la Cámara.

Adicionó que se establecieron accesos para mujeres por un lado y para hombres por otro lado, una situación que él mismo desconocía aun siendo gerente del Poder Legislativo.

“Él puede entrar por el corredor. Las reglas de seguridad las ponen los expertos, son disposiciones que se tienen que respetar. El Partido Nacional respeto eso y me extraña la actitud de Jorge (Cálix), sino quiere entrar será que anda buscando una excusa”, expresó.

Reyes ratificó que se trata de medidas ordenadas por expertos en la materia. JS