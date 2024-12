Presupuesto General de la República sin consenso y sin agenda en CN

Tegucigalpa – El anteproyecto del Presupuesto General de la República aprobado en Consejo de Ministros el pasado 9 de septiembre se encuentra sin consenso y sin agenda en el Congreso Nacional donde debe ser aprobado para su ejecución el próximo año.

-El Presupuesto General de la República (PGR), es el instrumento de desarrollo más importante para el país, ya que de este depende la planificación de todas las instituciones y que se ejecuten las políticas públicas y se materialice la prestación de servicios.

Las principales fuerzas de oposición del país no apoyan este anteproyecto de ley.

No es lo más grave del asunto, si no es que ni siquiera tiene agenda en el Poder Legislativo, según políticos y economistas.

De no encontrar los consensos necesarios y ser agendado para su discusión, se procederá a trabajar con el presupuesto aprobado en el año anterior, es decir se deberá trabajar en el 2025 con el mismo presupuesto del 2024.

Partido Nacional votará en contra

La bancada del Partido Nacional votará en contra del Presupuesto General de 2025 y se abstendrá en la discusión de las adendas de los contratos energéticos, informó este fin de semana el diputado Antonio Rivera Callejas.

“El Partido Nacional votará en contra del Presupuesto General y se abstendrá de votar en las adendas energéticas”, dijo el diputado.

Prevé que la siguiente semana, el Congreso Nacional discuta estos dos temas en el hemiciclo con el fin de aprobarlos antes del receso de Navidad y fin de año.

El Partido Nacional es la principal fuerza de oposición en el Congreso Nacional, aunque por sí solo no tiene capacidad de bloquear la aprobación del Presupuesto General, ya que para ello solo se requieren 65 votos.

Partido Liberal no apoyará “por ahora”

Valeska Valenzuela, diputada del Partido Liberal por el departamento de Copán, manifestó que “por ahora” no apoyarán la aprobación del Presupuesto General de la República.

Además no se encuentra en agenda legislativa, afirmó la parlamentaria, quien indicó que las altas autoridades del partido político les comunicaron que “por ahora” no se apoyará el proyecto de decreto.

Recordó que la bancada del Partido Liberal ha emitido una serie de recomendaciones, entonces sí se realizan las enmiendas necesarias, se podría discutir la moción.

La parlamentaria Valenzuela acotó que no existe consenso entre las fuerzas políticas e insistió que por ahora no están dispuestos a apoyar se apruebe el anteproyecto de ley.

Anteproyecto aprobado desde septiembre

Reunidos en Tegucigalpa el pasado 9 de septiembre el Consejo de Ministros, el Gobierno aprobó un anteproyecto de Presupuesto General de la República para el año 2025 por un monto de 430 mil 980 millones de lempiras, 23 mil millones más que en 2024, un aumento del 5.8 %.

Cabe señalar, que se trata de un anteproyecto de ley, ahora será el Congreso el que determine aprobar o modificar dicha cifra.

Al igual que el presupuesto para el ejercicio fiscal 2024 más del 60 % será por recaudación fiscal y el resto se buscará por financiamiento.

Dicho anteproyecto del Presupuesto incluye 67 mil 319 millones de lempiras para honrar la deuda pública.

Respecto al Presupuesto de 2024 se incluyen 12 mil millones de lempiras más para honrar la deuda, según autoridades del Gobierno.

Sin consensos

De no aprobarse el Presupuesto General del año 2025 se procederá a trabajar con un presupuesto igual al 2024, lo que no es grave en cualquier año que no sea electoral, pero el siguiente año es electoral.

De cualquier manera, el Presupuesto General de Honduras es el más grande de Centroamérica, según un informe presentado por la Asociación para una Sociedad Más Justa (ASJ)

El informe destaca que el Presupuesto General de la República del 2023 representa un 47 % del Producto Interno Bruto (PIB), cuando en los demás países del área llega a 27 %.

Para el caso, en Guatemala representa el 15 %, en Nicaragua el 17 %, en Costa Rica el 26 % y en El Salvador el 28 %.

Para la directora de gobernanza económica de la ASJ, Lilliam Rivera, el mayor problema yace en la baja ejecución del Presupuesto.

«Los niveles actuales de ejecución son preocupantes, incluso al compararlos con el 35% ejecutado en 2023. Este año, la ejecución ha sido inferior a la misma fecha del año pasado», afirmó.

Rivera señaló que el impacto de la falta de ejecución en las inversiones públicas se siente directamente en la población, ya que los bienes y servicios planificados no llegan o lo hacen de forma tardía. PD