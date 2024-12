Bancada liberal no apoyará “por ahora” la aprobación del Presupuesto General de 2025

Tegucigalpa – La diputada Waleska Valenzuela manifestó que la bancada liberal no apoyará “por el momento” la aprobación del Presupuesto General de 2025.

“Acordamos que no vamos apoyar por ahora el presupuesto porque no está en agenda, eso fue lo que nos comunicaron”, dijo la diputada liberal.

Comentó que como está dictaminado el Presupuesto General, no será apoyado por los diputaos liberales alegando que no está en la agenda legislativa de la siguiente semana.

Valenzuela señaló que hay cosas dentro del Presupuesto General que no está de acuerdo como la disminución de fondos para atender a los pacientes renales, la insuficiencia en la designación para salud y educación.

Mientras no se haga en las enmiendas y no se llegue a un arreglo… los votos para el presupuesto no están, indicó. (RO)