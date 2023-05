Presidente de la CCIC pide buscar mecanismos que rebaja niveles de demanda ante cortes de energía

San Pedro Sula – El presidente de la Cámara de Comercio e Industria de Cortés (CCIC), Eduardo Facussé, clamó al ministro de Energía, Erick Tejada, que busque los mecanismos para rebajar los niveles de demanda por suministro de energía eléctrica.

“Un llamado al ministro Tejada y a todas las personas encargadas para que se busque el mecanismo de como poder bajar los niveles de demanda”, manifestó.

Inicialmente, lamentó que exista un déficit entre la demanda y la oferta de energía eléctrica.

Facussé indicó que las autoridades pudieron haber tomado acciones en el pasado para evitar que se esté reportando constantes cortes de energía.

Externó su preocupación que esta situación impacta de forma muy negativa en la economía.

“Estamos viendo situaciones como la de Omoa donde no hay energía eléctrica, no se puede helar un fresco, no hay internet, detiene toda la actividad de turismo del fin de semana”, exteriorizó.

Nos preocupa porque está afectando el Valle de Sula, que es el motor económico del país y debemos priorizar la producción, advirtió.

Existen maneras de como descargar los problemas y nos ponemos a disposición a contribuir con ideas, afirmó

El presidente de la CCIC puntualizó que los cortes de energía han llegado a tal punto el desfase entre la oferta y demanda, incluso la que se ofrece está llegando con mala calidad y daña aparatos por la falta de disponibilidad. AG