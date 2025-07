Exconsejero del CNE: Si el objetivo de Libre es generar caos y ahuyentar la inversión, lo están logrando

Tegucigalpa – El exconsejero del Consejo Nacional Electoral (CNE), Flavio Nájera considera que “si el objetivo de este partido político (Libertad y Refundación, Libre) es dañar la credibilidad del país, dañar la institucionalidad, generar caos, ahuyentar la inversión, lo están logrando”.

Nájera señaló que debido a que ya hubo una votación, el procedimiento del sistema transmisión no está en discusión, “de los tres consejeros, dos definieron cuál iba ser el procedimiento del sistema de transmisión”, refirió al agregar que “el problema surge en torno a la recepción de las ofertas que después de haber hecho la votación y uno de los consejeros no respeta la democracia, no respetar la decisión que fue tomada por dos de tres consejeros, genera caos”.

Para el ex funcionario electoral, cuando no se respeta la democracia impacta en el día a día de los ciudadanos.

En tal sentido, destacó que los políticos deben aprender a respetar las democracias, lo que pasa por aceptar lo que deciden las mayorías, aunque siempre deben escuchar a la mayoría, aclaró.

Nájera es del criterio de que hay suficiente respaldo en la normativa electoral, en el reglamento del CNE y en la administración pública, ya que en estas ya se indica cómo proceder cuando una de las personas no quiere integrar un pleno para romper el quórum.

“Lo que se debe hacer es avanzar en el proceso administrativo para llegar a esa disposición”, dijo. VC