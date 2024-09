Por segundo año consecutivo, emprendedores de Terra te impulsa exhibirán sus productos en Tiendas Pronto

Tegucigalpa – Fundación Terra mediante su programa de emprendimiento Terra te Impulsa, en colaboración con Tiendas de conveniencia Pronto, se enorgullece en anunciar la entrega del Premio Terra te impulsa para Capital Semilla por un monto de L.155,000 distribuidos entre los 5 primeros lugares del premio Terra te Impulsa – Emprende Pronto y kits de branding y promocionales a los ganadores del sexto al decimoprimer lugar. Además, por segundo año consecutivo, Tiendas Pronto les abre sus puertas cumpliendo con el compromiso de incorporarles en su cadena de valor al brindarles la visibilidad de crecimiento, para que de esta manera, puedan ampliar su mercado y clientela.

Estos cinco ganadores serán acogidos en las Tiendas Pronto ubicadas en El Molino, Tepeyac y Bulevar Morazán durante un año a partir de enero del 2024, aquí podrán ofrecer sus productos en el área de alimentos y bebidas pre elaboradas, ellos son: The Baking Mom de Francis Castillo, Chía Co de Gina Houghton, Media Fruta de Ginna Pérez, Amarté by Sofi de Sofía del Carmen Ramírez y Tío Chico de Juan Francisco Montes.

Los emprendedores ganadores se postularon a través de la plataforma Terra te impulsa y presentaron su pitch antes 3 jueces representantes de organizaciones aliadas de Fundación Terra.

Esta iniciativa demuestra el compromiso continuo de Fundación Terra y sus aliados con el desarrollo integral del ecosistema emprendedor, proporcionando no solo recursos financieros, sino también oportunidades valiosas que les permitirán ampliarse en el mercado.

“Fundación Terra, a través de su programa Terra te Impulsa, está comprometida en apoyar a aquellos que desean innovar y crear un impacto positivo en Honduras. Nos enorgullece por segundo año consecutivo premiar a emprendedores hondureños que buscan impulsar sus proyectos y contribuir al crecimiento económico del país. El Premio Terra te Impulsa – Emprende Pronto no es solo un reconocimiento, sino también una inversión en el futuro de proyectos prometedores” expresó Mariel Rivera, Directora Ejecutiva de Fundación Terra.