Por no estar en Alianza de las Américas para la Prosperidad “no pasa nada”, según vicecanciller

Tegucigalpa- Honduras no está incluida en la Alianza de las Américas para la Prosperidad Económica (APPE), que lanzó Estados Unidos y otros 11 países, pero de acuerdo con declaraciones del vicecanciller hondureño Tony García, “no pasa nada.

–Que la derecha no salga con conspiraciones, porque no la hay «no pasa absolutamente nada», remarcó el vicecaniller

Con la Alianza para la Prosperidad, los 12 países buscarán incrementar las inversiones, eliminar la pobreza y reducir la desigualdad, pero el funcionario minimizó la inclusión de Honduras, porque igual hay otras naciones amigas de Estados Unidos tampoco están.

El funcionario dijo que Estados Unidos y cualquier país tiene derecho de hacer una negociación con sus amigos e invitar a quienes ellos quieran.

En esta ocasión invitó a 11 países, pero otros quedaron entre ellos grandes países como Brasil y Argentina que son grandes gigantes de Sudamérica y tampoco están países muy amigos de Estados Unidos como Paraguay, agregó.

“Es que no estamos todos y no pasa nada, el día que haya una reunión de latinoamericana donde se forme una asociación de todo el continente ahí va a estar Honduras, pero que un país decida hacer una asociación con ciertos países y otros no es el derecho de ellos, les deseamos éxitos porque la prosperidad de los vecinos es buena para todos y no pasa nada” reiteró.

Conspiraciones

El vicecanciller García, además dijo que esto sucede 7 días después del la VII Cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), en la que participó la presidenta Xiomara Castro, “no sabemos si esto es una respuesta de ellos por lo del Celac, no lo sabemos, pero no pasa nada no pasa absolutamente nada”, recalcó.

A renglón seguido expresó que esperan que la derecha no empiece a especular y a crear conspiraciones porque no lo hay.

“Aquí tenemos que aprender a ver las cosas con naturalidad”, concluyó. LB