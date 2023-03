PN apoyará nueva Ley de Empleo por Hora; Libre espera venia de obreros

Tegucigalpa – Tras ocho meses de haber sido presentada y a las puertas de la Semana Santa, la propuesta del Partido Liberal, de reformar el artículo 328 del Código de Trabajo relacionado para posibilitar la contratación de empleo por hora, ha comenzado a ser socializada.

Mientras representantes del Partido Nacional manifiesta su apoyo y lamenta que la misma no sea prioridad para la junta directiva del Congreso Nacional, diputados del Partido Libertad y Refundación (Libre) condicionan su discusión y esperan la venia de los obreros.

Este miércoles, representantes de las centrales obreras llegarán al Legislativo para reunirse con legisladores de diferentes bancadas y analizar la propuesta del Partido Liberal, luego que la aprobada en 2014 fue derogada a inicios del año pasado.

“Puede tener los años que quiera”, dijo el diputado del Partido Libertad y Refundación (Libre), Juan Barahona, al ser consultado por qué después de 8 meses, la propuesta no ha sido dictaminada.

Barahona, quien preside la comisión de Trabajo y Asuntos Gremiales, refirió que “la ley de empleo por hora que ya fue derogada en este Congreso, (aprobar la propuesta de PL) sería volverla a habilitar para seguir afectando a los trabajadores. ¿Cuál es el interés? El interés es beneficiar a los patronos y afectar a los trabajadores”, cuestionó.

Aunque el diputado dijo que, si las centrales obreras no lo aprueban, la propuesta no pasará, también señaló que “nosotros llamamos a los trabajadores a nivel nacional, a través de las 3 centrales, a mantener una posición firme, en contra de este decreto. No apoyar, no permitir que se apruebe una ley que deroga los derechos, las conquistas de los trabajadores”, apuntó.

Apoyo del PN

Por su parte, el diputado nacionalista, Erasmo Portillo lamentó que la directiva del Legislativo no le dé prioridad a una iniciativa que busca contribuir con la generación de empleo en el país.

“Es increíble como pasan presentando dictámenes de menciones honoríficas, de premiaciones, pero para un tema tan sensible, como lo es la falta de empleo, ahí si no le dan prioridad. Priorizan temas de relaciones con China, pero algo tan sensitivo, como esta reforma que presentó Mauricio Villeda, no le han querido dar trámite”, afirmó.

Portillo recordó que fue la bancada del partido Libre quien derogó la anterior ley de empleo por hora y señaló que por eso hay miles de jóvenes que han dejado de tener una oportunidad laboral.

“A muchos se les despidió y ahorita, en una temporada como lo es Semana Santa, se deja de tener esa oportunidad”, dijo tras referir que por eso ayer, la bancada del Partido Salvador de Honduras (PSH), del PN y del PL apoyamos esta moción de orden que presentó Mauricio Villeda.

Pero, “inmediatamente Luis Redondo, vía WhatsApp y Carlos Zelaya, le consultaron a uno de los representantes de la centrales obreras que si estaban de acuerdo y dijeron que no y entonces no le quisieron dar trámite”, afirmó Portillo.

La propuesta

El artículo que propone el Partido Liberal establece que los trabajadores permanentes que por disposición legal o por acuerdo con los patrones laboren menos de 44 horas en la semana, tengan derecho a percibir el salario correspondiente a una jornada diurna.

La excepción que habría en el artículo son los contratos individuales de trabajo por tiempo indefinido, tiempo limitado o para obra o servicio determinado que tengan por objeto satisfacer actividades que se desarrollan entre 16 a 32 horas a la semana. VC