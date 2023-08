Persiste preocupación que se quiera elegir al Fiscal General al margen de la ley, expone exmiembro de JP

Tegucigalpa – La presentación dedos nóminas en el Congreso Nacional para la elección del Fiscal General y Adjunto, da un poco de tranquilidad porque se nota que hay un sector que está pensando en las opciones respetando la nómina, no obstante, persiste la preocupación que haya otro sector queriendo elegir las autoridades del Ministerio Público, al margen de la ley, expuso, el exmiembro de la Junta Proponente, José Ramón Ávila.

– Johel Zelaya, mintió a la Junta Proponente y a la ciudadanía hondureña, hay candidatos más idóneos, dijo Ávila.

El director ejecutivo de la Asociación de Organismos no Gubernamentales (Asonog), quien representó a la sociedad civil en la Junta Proponente insistió en que persiste la preocupación de que pueda haber algún sector dentro del Congreso que no considere a ninguno de los candidatos que están en la nómina como el fiscal idóneo y quiera realmente buscar alternativas fuera del marco de la ley, fuera de la Constitución.

“Eso es grave, sería un autogolpe, sería un atentado a la democracia, a la justicia; al régimen democrático y a todos los estamentos jurídicos”, remarcó.

Según Ávila, hay muchas dudas porque se ha mantenido en escena varios escenarios que apuntan a que pueda haber una violación a la ley, como elegir fuera de nómina y también elevar a rango constitucional la figura de director de fiscales.

Propuesta de Libre no es la mejor

Además, Ávila argumentó que tampoco hay dentro del Legislativo una voluntad de respetar la meritocracia de los mejor evaluados dentro de la nómina.

Se están planteando posibilidades de tener a las personas que obtuvieron menor calificación.

El exmiembro de la JP, expuso que le parece equivocada la evaluación que hizo la Comisión Multipartidaria, del Congreso.

“Me parece de muy mal gusto que Libre que promueve la apertura democrática consideré al señor Johel Zelaya, siendo uno de los peores calificados; como lo he dicho en otras oportunidades (…), que dijo a la JP que no tenía ninguna vinculación política y mintió a la Junta Proponente, mintió a la ciudadanía hondureña y me parece sumamente equivocado de parte del partido Libre estar presentando este candidato, tienen candidatos con mucha mayor trayectoria y con muchas mejores cualidades y candidatos con mucha mayor ética”, zanjó.

Las nóminas presentadas en el Congreso Nacional las lideran Johel Zelaya (FG) y Marcio Cabañas (FA), como propuesta de Libre y por parte del PSH Marcio Cabañas (FG) y Jenny Almendares (FA). LB