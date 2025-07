Romeo anuncia ha tomado una decisión difícil: “Me voy a entregar… cuando capturen a Carlón”

Tegucigalpa – Tras conocer el aumento de la recompensa que piden las autoridades de Seguridad, el general en condición de retiro, Romeo Vásquez anunció que se va a entregar, pero después que capturen a Carlos Zelaya, cuñado de la presidenta Xiomara Castro y que aparece en un video con capos de la droga.

Las autoridades de Seguridad aumentaron a 10 millones de lempiras la recompensa a quien de información del paradero del general Vásquez Velásquez.

“A las autoridades… y al pueblo hondureño: He tomado una decisión difícil. Me voy a entregar. Sí… Pero después de que capturen a Carlón”, posteó.

En ese sentido, el general también criticó la justicia hondureña.

Señaló que a Carlos Zelaya nadie lo investiga, al que todos protegen porque en Honduras la justicia no es ciega, es obediente.

“A las autoridades… y al pueblo hondureño: He tomado una decisión difícil. Me voy a entregar. Sí… Pero después de que capturen a Carlón. Al que nadie investiga. Al que todos protegen. Porque en Honduras, la justicia no es ciega… es obediente. ¿Tenemos un trato… o seguimos jugando?”, escribió. IR