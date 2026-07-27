¿Para qué escribir si nadie lee?

Javier Franco

La pregunta es extrema porque siempre habrá alguien que lea. Pero detrás de ella existe una duda que no pertenece solamente a quien escribe: ¿qué sentido tiene hacer algo cuando no se alcanza a ver su resultado?

Esa inquietud aparece a menudo. La siente quien opina y todo sigue igual; quien propone una idea y no recibe respuesta; quien participa, enseña o intenta hacer bien su trabajo sin saber si produjo algún efecto.

Entonces surgen otros “¿para qué?”. ¿Para qué decir la verdad si una versión más cómoda se acepta? ¿Para qué participar si todo parece decidido? ¿Para qué educar cuando una mentira circula más rápido que una explicación seria?

No siempre hay frustración detrás de esas preguntas. Es natural querer saber si una acción sirvió. El problema aparece cuando solo se reconoce valor en aquello que produce una reacción inmediata.

Un texto puede haber sido leído, aunque nadie lo comente. Una opinión quizá no cambie una decisión, pero puede dejar una duda. Una pregunta ignorada puede volver días después. No todo efecto se anuncia ni todo lo importante hace ruido.

Esto obliga a revisar una frase repetida: “los buenos somos más”. Puede ser cierta. Sin embargo, ser más no garantiza tener mayor presencia.

En una comunidad, una institución o un país puede haber personas inconformes. Cada una observa el silencio de las demás y piensa que está sola. Para evitar críticas o aislamiento, decide callar. Las otras pueden estar haciendo lo mismo.

La politóloga alemana Elisabeth Noelle-Neumann llamó “espiral del silencio” a este fenómeno. Cuando una persona cree que su opinión es minoritaria o que expresarla puede aislarla, suele guardársela. Ese silencio fortalece la idea de que la posición más visible representa a la mayoría, aunque no sea así.

De esa manera, quienes son menos pueden parecer más, mientras quienes son más terminan creyendo que son pocos y el silencio no siempre significa acuerdo; muchas veces es la suma de personas que esperaban que alguien más comenzara.

La pregunta inicial cambia entonces de sentido. Escribir puede poner una idea en circulación. Hablar puede ayudar a que otra persona descubra que no estaba sola. Participar quizá no cambie una decisión, pero evita que la ausencia sea tomada como aceptación.

No se trata de convertir a nadie en héroe ni de dividir a la sociedad entre buenos y malos. El espacio común también se forma con lo que se dice, se sostiene y se deja pasar.

Dejar de escribir, participar o hablar también produce un resultado: el espacio queda en manos de la voz que más insiste, del grupo que mejor se organiza o de la versión que encuentra menos resistencia.

Ser más empieza a importar cuando esa mayoría deja de estar ausente.