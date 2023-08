Pagador del CN revela que diputados liberales y 10 nacionalistas reciben subvenciones

Tegucigalpa- Pese a que dicen lo contrario diputados de la bancada del Partido Liberal y diez diputados del Partido Nacional si reciben la subvención de 100 mil lempiras mensuales de parte del Congreso Nacional confirmó el pagador Carlos Palacios.

Es falso que los diputados nacionalistas y liberales no reciben subsidios en el Partido Nacional unos diez lo reciben dijo Palacios, contrario a lo que dijo el diputado Nelson Márquez, quien afirmo que “la bancada nacionalista no esta recibiendo esos recursos, repito la bancada del Partido Nacional, no está recibiendo esos recursos solo la bancada de Libre”.

Carlos Palacios, aclaró que todos los diputados y diputadas que han recibido el subsidio para uso social en sus comunidades lo están liquidando.

Seguidamente dijo se debe liquidar y el departamento de auditoría interna, no da un segundo subsidio a los diputados sin no liquidan, aseguró.

Recientemente se derogó el decreto del Fondo Departamental, pero para algunos, los diputados siguen recibiendo fondos de forma disfrazada ahora como subvenciones de 100 mil lempiras mensuales. LB