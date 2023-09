Pacientes renales reciben tratamiento normal tras la falla en máquinas, asegura Asociación

Tegucigalpa – Autoridades de la Asociación de Familiares de Pacientes Renales descartaron que se haya suspendido todo el tratamiento de diálisis en el Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), tras registrarse una falla en las máquinas.

La Secretaria de la Asociación de Familiares de Pacientes Renales, Hilda Gómez detalló que la falla en el sistema hizo que se realizará el tratamiento por tres horas, pero posteriormente se está realizando completamente.

Añadió que se descarta que los pacientes no estén recibiendo el tratamiento o que esté suspendido el mismo.

Reitero que fue un impasse y que ya los pacientes están recibiendo su tratamiento normal como corresponde.

Sostuvo que el turno de las 11:00 de la mañana inició a las 11:20 para poder dializar a los del turno de la mañana que fue donde se presentó el impase.

Señaló que quien interpuso la denuncia fue el señor Daniel Mairena de que habían sacado los pacientes, “si hubo una falla el problema está solucionado y no sabemos con qué objetivo él hizo la denuncia ya que no tiene la facultad ya que no tiene ningún cargo en la asociación”.

Detalló que la presidenta formalmente constituida es la señora Maira Ávila, por lo que Mairena no está facultado para brindar declaraciones en nombre de los pacientes renales.

Reiteró que la falla duró más de dos horas y ese tiempo fue repuesto a los pacientes. IR