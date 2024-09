Pablo Alborán va a «desaparecer durante un tiempo para poder crear lo que viene»

San Juan.- El cantautor español Pablo Alborán afirma en una entrevista con EFE que va a «desaparecer durante un tiempo para poder crear lo que viene», tras llevarse «muchas sorpresas en Estados Unidos» y finalizar su gira ‘La cu4rta hoja’ en Puerto Rico.

«Voy a parar, voy a tomar digamos este capítulo en el que me enfrento a la hoja en blanco con mucha ilusión, con muchas ganas, cargado de inspiración y de muchas historias que contar», explica a EFE el malagueño, de 34 años, que pretende centrarse en su familia, viajar por vacaciones y no por trabajo, y crear música desde casa.

«Quiero recuperar un poco todo eso, y eso creo que va a hacer que haya un disco que espero que lo mejor que pueda entregar de mí lo haré en ese disco», declara el compositor del tema ‘Solamente tú’, que lo catapultó a la fama.

Alborán arrancó la primera parte de su gira ‘La cu4rta hoja’, mismo nombre de su último álbum, en mayo del año pasado en la localidad malagueña de Fuengirola, en España, y terminó la tercera etapa de la misma anoche en el Coliseo de Puerto Rico.

Su gira «favorita»

«Esta gira ha sido de mis favoritas porque no ha sido la más fácil, ha sido una gira dividida en tres bloques, una gira en lugares donde no habíamos ido y se ha convertido en mi gira favorita porque ya te digo que ha sido un aprendizaje precioso», revela el cantante, ganador de un premio Goya.

La segunda parte del tour fue por Latinoamérica, donde se presentó en 25 ciudades del continente, en países como Costa Rica, Honduras, El Salvador, Panamá, Colombia o Ecuador.

La tercera parte de presentaciones fueron en Estados Unidos. Inició el 9 de febrero en Miami ( Florida), y luego prosiguió en Dallas y Houston (ambas ciudades en Texas), en San José y Los Ángeles (California), en Boston (Massachusetts) y en Atlanta (Georgia).

«Nos hemos llevado muchas sorpresas, en Estados Unidos sobre todo porque veníamos con mucha ilusión, con muchas ganas, pero no sabíamos todo lo que podía pasar, y de repente llevarte tantos agotados en tantos lugares, ha sido muy gratificante y sobre todo conocer lugares nuevos, público nuevo», destaca Alborán.

En este sentido, subraya que en estos últimos diez meses ha aprendido mucho de su equipo «a nivel humano» y con los años va «disfrutando más el presente, sin pensar demasiado todo lo que conlleva el alrededor de la gira, vivir el día, el momento, el público que está ahí».

«Me voy feliz pero a la vez me voy triste porque no quiero que se acabe, pero bueno, hay que seguir adelante y volveremos más adelante con otra gira», sentencia el músico, que toca la guitarra, el piano, los timbales y el cajón, y que como ritual antes de cada concierto se toma un chupito con su equipo.

Apertura a nuevos ritmos

El artista asegura que le gustaría realizar colaboraciones con otros artistas latinos y caribeños como Draco Rosa o Kany García.

«He coqueteado un poco con la bachata, he coqueteado con el merengue, he hecho algunas cosas siempre con mucho respeto y desde mi visión y creo que es importantísimo mezclar tu género con otros géneros musicales que no tengan nada que ver contigo, pero siempre que no pierdas tu identidad», afirma Alborán.

En su último álbum, ‘La cu4rta hoja’, participan la argentina María Becerra (‘Amigos’), el sevillano Álvaro de Luna (‘Llueve sobre mojado’) o el ibicenco Leo Rizzi ‘4U’, entre otros.

El artista español con más nominaciones a los Latin Grammy, 29 en concreto, revela que a pesar de no haber conseguido nunca el galardón, para él «una nominación a un Grammy ya es un regalazo».

«Mi premio real es otro y es el público, es dar conciertos, es que la gente se emocione con tus canciones, que se sientan identificados con tus letras», asevera el intérprete de ‘Te echado de menos’, ‘Quién’ o ‘Si quisieras’.

Para Alborán, lo importante es «poder seguir haciendo música en vivo, que la gente defienda la música en directo, que la gente apoye la música en vivo y compre una entrada». EFE/ir