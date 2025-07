Presidenta del CNE aclara que pliego de condiciones del TREP ya se aprobó y lo que está pendiente es la recepción de ofertas

Tegucigalpa – La presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE), Cossette López aclaró que el pliego de condiciones del sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP) ya fue aprobado por el pleno, y que lo que está pendiente es la recepción de ofertas para ese proceso.

– Nos amenazan para poner en agenda algo que ya pasó, respondió López sobre los pliegos de condiciones del TREP.

– Denunció que hay otros cuatro procesos que se están atrasando por la conducta de Marlon Ochoa.

– Agradeció los tuit y las oraciones, pero pidió a la ciudadanía articularse para empezar a demostrar que no están dispuestos a permitir que sean opacados con el desproporcionado uso del poder para aplastar las instituciones.

Señaló que el TREP no es lo más importante, ni siquiera tiene validez legal ya que es meramente provisional, de acuerdo a lo mencionado en la normativa vigente.

Recordó que el 29 de mayo se aprobaron los lineamientos de la divulgación, el 15 de junio se aprobó el pliego y fue publicado, el 7 de julio correspondía recibir las ofertas que se prepararon con base al pliego que fue previamente aprobado. Por lo que ahora lo que está pendiente es fijar la fecha para la recepción de las empresas oferentes que se interrumpió por los colectivos de Libre.

La consejera presidenta del órgano electoral dijo que “estamos a horas de perder el TREP, y adelanto algo más, la agenda de esta semana, tenía incorporado revisar las preguntas y respuestas del pliego de auditoría –que es otra fecha-, revisar las preguntas y respuestas del pliego de biometría que ya deberían estar realizadas. Este lunes debemos hacer la recepción de las ofertas de biometría, es otra cosa paralizada porque no estamos emitiendo las respuestas y aunque la consejera Hall y yo hemos emitido las respuestas por escrito, no se completa porque el consejero Ochoa también está bloqueando eso”.

Adicionó que el próximo lunes se debieron emitir los pliegos de la conectividad, y tampoco presentó sus opciones y observaciones a la unidad e contratación, así que son múltiples los procesos que están paralizando.

Cuestionó que hay muchos mensajes que la población debe tener en cuenta como los mensajes en puentes públicos a favor de una candidata presidencial que ya se proclamó ganadora.

Abogó para avanzar en el diálogo bajo el respeto que permita evacuar el cronograma electoral.

Agradeció los tuit y las oraciones, pero pidió a la ciudadanía articularse para empezar a demostrar que no están dispuestos a permitir que sean opacados con el desproporcionado uso del poder para aplastar las instituciones.

Confusión

Esclareció que lo ocurrido el jueves fue que se convocó por cuarta vez a sesión de pleno al consejero Marlon Ochoa, llamado que no atendió, y a la par se llamó al suplente Carlos Cardona para iniciar el trámite de incorporación al pleno, no así para confirmar el quórum.

La presidenta del CNE, insistió que lo que ocurrió fue el inicio del trámite para incorporar al suplente a una sesión de pleno ante las inasistencias de Ochoa. Se le dio lectura al procedimiento específico y que a partir de los informes de secretaría sobre la inasistencia sin justificación debida y haciendo uso de la propuesta de la rotación, se dará el siguiente paso como lo manda la ley.

Mencionó que cuando un funcionario no tiene mucho trabajo –se refiere al suplente Carlos Cardona– lo más lógico es que asista a la convocatoria, sin embargo “estamos agotando cada uno de los pasos y es fundamental que la población lo sepa”, citó.

López explicó que cuando se agote el procedimiento para que estén presentes los tres consejeros propietarios o en su defecto completarlo con un suplente, en el caso que tampoco ocurra se agota la vía de la excepcionalidad que posibilita una sesión por mayoría presencial para que las instituciones no se paralicen.

#ACTUALIDAD / “Consejero a mí no me hace falta nadie, el que me hace falta es usted, venga a las sesiones que para eso le pagan”, respondió hoy Cossette López a consejero Marlon Ochoa pic.twitter.com/hAJ5u700Ky — Proceso Digital (@ProcesoDigital) July 11, 2025

Campaña difamatoria

Sobre descalificaciones personales del consejero Ochoa, refirió que “ha difamado mi nombre, ahora ya no me cabe duda que él estaba detrás de la campaña que me hicieron en septiembre y que está denunciado de hecho en el Conadeh y en el alto comisionado de las Naciones Unidas para los derechos humanos”.

El pasado martes, Marlon Ochoa agredió verbalmente a nivel personal a Cossette López al manifestar: “¿Le hace falta alguien que está preso fuera del país?”, en una flagrante muestra de bajeza y violencia política.

Hoy, la consejera López, respondió: “Le voy a decir una cosa al consejero: a mí no me hace falta nada, el que me hace falta es usted, venga a las sesiones que para eso le pagan”. JS