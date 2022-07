Opositores bolivianos critican torneo de fútbol promovido por Evo Morales

La Paz – Parlamentarios de la fuerza opositora boliviana Comunidad Ciudadana (CC) cuestionaron este jueves un campeonato de fútbol promovido por el expresidente Evo Morales e instaron a los clubes nacionales e internacionales, como los argentinos River Plate y Boca Juniors, a no participar en el torneo.

La diputada Luisa Nayar de CC, la principal fuerza opositora en Bolivia, indicó a los medios que enviaron cartas a los equipos de fútbol nacionales e internacionales para que «reevalúen su postura» ya que si participan en la denominada Copa Evo 2022 «arruinarán su imagen».

Nayar explicó que el expresidente Evo Morales, el que promueve este torneo, y su entorno del partido gobernante el Movimiento al Socialismo (MAS) en este momento están siendo investigados por supuestos «vínculos con el narcotráfico».

«Estamos enviando las notas en físico y en forma digital a estos equipos de fútbol para que no participen de esta copa que se ve pringada con el narcotráfico, para que no arruinen su imagen, para que no se vean inmiscuidos en los narcovínculos de Evo y su séquito», sostuvo Nayar.

Además la diputada opositora manifestó que Morales está cumpliendo su «sueño» y lo comparó con el narcotraficante colombiano Pablo Escobar que también llevaba equipos a jugar «en el patio trasero de su casa».

Esta semana Evo Morales anunció y escribió en sus redes sociales que junto a la Federación Boliviana de Fútbol se lanzará la Copa Evo 2022 en la categoría Sub-17, que se va realizar en el trópico de Cochabamba desde el próximo 31 de julio hasta el 7 de agosto.

Algunos de los equipos que participarán son los argentinos River Plate, Boca Juniors, Gremio de Brasil, Sporting Cristal de Perú, la Universidad Católica de Chile y Houstonians de Estados Unidos.

Entre algunos de los equipos locales que asistirán está el Bolívar y The Strongest de La Paz, Always Ready de El Alto, Wilstermann de Cochabamba, Deportivo Trópico, entre otros.

Una de las misivas, enviada a Boca Juniors, señala que la zona del Chapare, donde se realizará esta copa, es considerada «zona roja» ya que la presencia de las «fuerzas del orden» se ven limitados en sus funciones por «el excesivo poder conferido por la élite del partido de gobierno» a los dirigentes cocaleros del lugar.

«La preocupación que expresamos mediante la presente nota, obedece a un pedido ciudadano que clama porque Bolivia no se convierta en el paraíso de los narcos, donde en complicidad con los gobernantes de turno romanticen y naturalicen el narcotráfico», señala parte de una de las cartas. JP