Oficialismo de Libre no logra consenso en torno a candidatura única de Rixi Moncada

Tegucigalpa – El Movimiento 28 de Junio del Partido Libertad y Refundación conocido como M28 determinó apoyar la precandidatura de Rixi Moncada a la presidencia de la República, sin embargo no se logra un consenso para que la nominación sea única.

Este lunes la bancada del partido oficialista tuvo una reunión en la finca de la familia presidencial en Catacamas, Olancho, donde se discutió la precandidatura de Rixi Moncada.

A la cita asistió la mayoría de la bancada, pero no hubo consenso para que Moncada ocupara una candidatura única. A lo interno de Libre han anunciado precandidaturas: Nelson Ávila, Wilfredo Méndez, Rasel Tomé y Rixi Moncada, ésta última tiene el apoyo del oficialismo en el poder.

La presidenta Xiomara Castro.

De acuerdo a reportes del telenoticiero TN5 a la reunión no se dejó ingresar aparatos móviles para que no se grabara nada de los ocurrido en el evento político. Igualmente, no estuvo presente el compañero de fórmula de Rixi Moncada, el exsecretario de Infraestructura, Mauricio Ramos.

Durante la presentación de Moncada, el moderador la presentó como la candidata presidencial de Libre, lo que provocó que Mel Zelaya lo corrigiera con la frase “la candidata que representa la carta de triunfo en el Partido Libre”.

Asimismo, en el evento varios de los asistentes correaron el nombre del vicepresidente del Congreso, Hugo Noé Pino, lo que no cayó nada bien a los integrantes de la mesa principal.

M28 con Rixi

La noche del lunes, el secretario del Congreso Nacional y coordinador de dicho movimiento, Carlos Zelaya, confirmó que M28 apoyaba la candidatura de Moncada.

El Movimiento 28 de junio, ha tomado la decisión por unanimidad y con estusiasmo de apoyar la candidatura a la Presidencia de @riximga que es garantía de triunfo del @partidolibre y continuidad de la refundación que preside @XiomaraCastroZ.

Iniciaremos giras.

Venceremos. pic.twitter.com/as61SE11In — Carlos Zelaya R. (@CarlosZelayaR) January 9, 2024

A través de su cuenta de X, antes Twitter, el político comunicó que se decidió por unanimidad apoyar a Rixi Moncada quien ya manifestó su precandidatura presidencial.

“El Movimiento 28 de junio, ha tomado la decisión por unanimidad y con entusiasmo de apoyar la candidatura a la Presidencia de @riximga que es garantía de triunfo del @partidolibre y continuidad de la refundación que preside @XiomaraCastroZ. Iniciaremos giras. Venceremos”, escribió Zelaya.

Esta es la primera corriente de Libre que da su apoyo total a la precandidatura de Moncada.

Se prevé que Moncada encabezará la fórmula presidencial de varios movimientos a lo interno de Libre.

Lo mismo sucedió con la actual presidenta de la República, Xiomara Castro, quien figuró en la planilla presidencial de varios movimientos, que presentaron candidatos a alcaldía y diputados diferentes.

Gracias @M28Libre. Comprometida con la continuación del proyecto de refundación y justicia social presidido por @XiomaraCastroZ para nuestro pueblo. El trabajo en resistencia y de organización a nivel nacional, es permanente. HLVS. https://t.co/J6CZDYYQei — Rixi Moncada (@riximga) January 9, 2024

De su parte, Moncada agradeció al movimiento M28 y manifestó su compromiso con la continuación del proyecto de refundación.

“Gracias @M28Libre. Comprometida con la continuación del proyecto de refundación y justicia social presidido por @XiomaraCastroZ para nuestro pueblo. El trabajo en resistencia y de organización a nivel nacional, es permanente. HLVS.”, escribió Moncada en la misma red social. PD