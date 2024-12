Nombramiento de Moncada como ministra la inhabilita como precandidata presidencial, dice Raúl Pineda

Tegucigalpa – El analista Raúl Pineda Alvarado indicó este domingo que el hecho de que se nombre a la abogada Rixi Moncada como secretaria de Defensa, la inhabilitaba absolutamente para ser electa presidenta de la República.

“Esto no es de interpretaciones ni buscar en la Ley algo que no figura, si ella asume la Secretaría de Defensa, no puede ser electa presidenta y consecuentemente no podrá participar en la elección interna a la que vamos a ir en marzo del próximo año”.

El analista refirió que según el artículo 240 de la Constitución, reformado en el año 2018, no pueden ser elegidos presidentes los designados, los magistrados del Tribunal Supremo Electoral, los secretarios y subsecretarios de Estado.

Debido a lo sorpresivo del anuncio de la presidenta Castro de designar a Moncada para Defensa, esta mañana durante su discurso de inauguración de las Fiestas Patrias, Pineda Alvarado dijo que “no sabemos qué maniobra política puede encontrarse detrás de una decisión que la Ley define de manera clara”.

Para el profesional del derecho, habrá que esperar si Moncada se niega a aceptar el nombramiento o de plano, el Partido Libertad y Refundación (Libre) está pensando en otro candidato a la Presidencia de la República. VC