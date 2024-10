Nasralla dice que Micheletti le está recomendando gente para su movimiento

Tegucigalpa – El presidenciable liberal, Salvador Nasralla, dijo este martes que el expresidente Roberto Micheletti (junio 2009-enero 2010), le está recomendando gente para su movimiento, confirmando así que la imagen que circuló durante el fin de semana donde los políticos participan en una reunión, es reciente.

“(Michelletti) Nos está recomendando gente, gente que es buena gente que quiere que el país siga en democracia y tiene una muy buena estructura en el departamento de Yoro y nos ha presentado personas que están trabajando con nosotros”, detalló el precandidato presidencial por la presidencia del país.

Previamente el diputado Marlon Lara señaló que no había por qué hacer un drama por dicho encuentro ya que como candidato a elección popular Nasralla tiene que reunirse con todos los sectores de la sociedad.

“Él (Nasralla) ha escuchado la versión del expresidente Manuel Zelaya, ha escuchado también la posición que tuvo Romero Vásquez Velásquez y también ha escuchado la versión que tiene Roberto Micheletti de esa acto histórico que marcó una diferencia en la política de este país”, afirmó.

El ex designado presidencial afirmó que aunque inicialmente él afirmó que en Honduras hubo un golpe de Estado en 2009, ahora su versión es diferente. “Pensé que era un golpe, pero después que fui estudiando lo que ocurrió me di cuenta que no fue un golpe sino que la aplicación de lo que dice la Constitución”. VC