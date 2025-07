Olban Valladares: Hay una conspiración grosera contra la democracia, se confunde consenso con unanimidad

Tegucigalpa- El analista político Olban Valladares advirtió sobre lo que calificó como una “conspiración flagrante y grosera” contra el orden democrático y el proceso electoral en Honduras, señalando directamente a tres actores: el consejero propietario Marlon Ochoa y dos magistrados suplentes del Consejo Nacional Electoral (CNE), todos vinculados al oficialista Partido Libertad y Refundación (Libre).

-“No es irresponsabilidad, es delito”: Valladares sobre ausencia de suplentes del CNE.

-“Hablan de consenso, confundiéndolo con unanimidad. Consenso no es unanimidad, explicó el analista.

-Hemos tenido una oposición pusilánime, temerosa, que ha cedido el control a personajes que han distorsionado la ley a su antojo, criticó.

“Es importante resaltar que lo que existe aquí es una gran conspiración, orquestada de manera abierta y descarada contra el pueblo hondureño”, declaró Valladares, quien consideró que la situación representa un ataque directo contra el equilibrio institucional del país.

El analista cuestionó la pasividad de la oposición durante la elección de estos funcionarios en el Congreso Nacional, lo que, a su juicio, permitió un “desequilibrio” en la composición del CNE. “No es concebible cómo la oposición toleró eso. Era evidente que esto podía pasar”, dijo.

Valladares también criticó a los magistrados suplentes que, al no asistir al pleno convocado, impiden el funcionamiento normal del Consejo. “Si no está Marlon Ochoa y los otros dos se rehúsan a integrar el pleno, están incumpliendo con sus deberes. Eso no es solo irresponsabilidad, es delito”, advirtió.

En respuesta a la reciente aparición pública de los suplentes, Valladares los acusó de manipular conceptos legales. “Hablan de consenso, confundiéndolo con unanimidad. Consenso no es unanimidad. Y las dos consejeras, Paola Hall y Cossette López, tienen toda la autoridad para tomar decisiones si hay mayoría”, explicó.

Culpables en las sombras

Para Valladares, la conducta de estos actores es parte de una estrategia orquestada desde las sombras. “Los verdaderos ideólogos de esta conspiración están en otro lado, en silencio. No han abierto la boca, pero son ellos quienes están alterando el proceso electoral”, denunció.

También lamentó el uso de grupos de choque en las manifestaciones recientes. “Es doloroso ver a hondureños arrastrados por esta mecánica perversa, con la ignorancia tatuada en la frente, mujeres, jóvenes y niños gritando sin saber por qué. Esto es manipulación de masas al más puro estilo autoritario”, señaló.

Frente a la posibilidad de una ruptura del cronograma electoral, Valladares sostuvo que, si el Congreso Nacional fuera responsable, aún hay margen legal para corregir. Sin embargo, no ocultó su desconfianza hacia ese poder del Estado: “El Congreso es manipulado por una sola persona visible, que a su vez es manejada desde fuera. Es una marioneta”.

Criticó el papel de la oposición en el Legislativo: “Hemos tenido una oposición pusilánime, temerosa, que ha cedido el control a personajes que han distorsionado la ley a su antojo. En ninguna parte del mundo una oposición mayoritaria cede así el poder”.

Finalmente, Valladares respaldó las recientes declaraciones del exmagistrado Augusto Aguilar, a quien calificó como “la figura con mayor experiencia en materia electoral del país y reconocido a nivel continental”. Y concluyó con un mensaje claro: “No nos engañemos. Aquí hay una conspiración seria contra el orden democrático y aún estamos a tiempo de detenerla, pero hay que hacerlo con firmeza y apegados a la ley”.LB