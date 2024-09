Nacionalistas se mantienen vigilantes por lo que pueda pasar a algunos de sus miembros

Tegucigalpa – Los nacionalistas han sostenido varias reuniones en las últimas horas entre dirigencia, bases y alcaldes, porque quieren mantenerse vigilantes ante lo que les pueda pasar a algunos miembros del Partido Nacional que puedan ser enjuiciados en un futuro cercano, dijo el diputado Jorge Zelaya.

“Lamento lo de David Chávez, y me preocupa lo que pueda suceder en los próximos días con otros compañeros”, dijo el congresista Zelaya.

El parlamentario dijo que se percibe que hay casos claros que son de persecución política y eso no debe ser.

No obstante, Zelaya enfatizó que si las autoridades siguen el debido proceso y tienen las pruebas fehacientes, que le den trámite porque eso se entiende, ya que nadie puede estar al margen de la ley, sin embargo, sí se hace por persecución es distinto.

En relación a la orden de captura girada contra el presidente del PN, dijo que él tendrá que tomar una decisión porque eso es personal y junto con su defensa podrá valorar si decide presentarse de forma voluntaria.

Detalló que están unidos acompañando a varios compañeros que pudieran ser enjuiciados en un futuro inmediato, y se mantienen vigilantes para que se respete el debido proceso.

El diputado Zelaya, también lamentó que siga la parálisis en el CN, he hizo un llamado al presidente del Congreso Nacional para que se busque de una vez por todas un diálogo porque el pueblo hondureño no puede seguir en incertidumbre y la polarización actual que no conduce a nada. LB