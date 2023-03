Muere Rebecca Jones a los 65 años

Ciudad de México – La actriz mexicana Rebecca Jones murió este miércoles con 65 años de edad y tras cerca de 40 años de carrera en los que se consolidó por sus papeles en telenovelas, cine y teatro.

«Con profunda tristeza queremos informar el fallecimiento de nuestra querida y admirada Rebecca Anne Jones Fuentes (21 de mayo 1957-22 de marzo 2023)”, señaló su publicista, Danna Vázquez, en un comunicado.

Aunque el texto no precisó las causas de su muerte, la actriz originaria de Ciudad de México había padecido de cáncer de ovario en los últimos años.

“Rebecca estuvo acompañada en todo momento por sus seres queridos, se fue en paz y con un profundo agradecimiento a su público para el que trabajó toda su vida”, agregó el boletín de Vázquez.

Jones era hija de madre mexicana y padre estadounidense. Su familia se trasladó a California cuando era pequeña, donde cursó estudios de Arte Dramático en varias instituciones, entre ellas la Universidad del Sur de California.

En 1981, después de trabajar un tiempo como mesera, Jones regresó a México y se dedicó a buscar oportunidades artísticas.

Dos años más tarde debutó como actriz en la obra teatral «El coleccionista», por la que recibió varios premios e incluso obtuvo el nombramiento de revelación del año por la crítica especializada.

Su primer papel como protagonista para la televisión fue en la serie «El ángel caído» (1985).

A partir de ese momento, Jones se convirtió en una de las actrices más solicitadas y respetadas por su realismo y su fuerza interpretativa, no solo en el cine y el teatro, sino también en telenovelas, donde casi siempre personificó mujeres fuertes y luchadoras.

Estuvo casada durante 25 años con el actor Alejandro Camacho, de quien se divorció en 2011.

Entre sus telenovelas más populares estuvieron «El ángel caído» (1985), «Cuna de lobos» (1986), «La sonrisa del diablo» (1992), «Imperio de cristal» (1994), «La vida en el espejo» (1999), «El país de las mujeres» (2002) y «Para volver a amar» (2010).

En los últimos años apareció en series como «Las malcriadas» (2017), «La casa de las flores» (2020) y «¿Quién mató a Sara?» (2022).

En 2021, aceptó el reto de interpretar en la telenovela «Te acuerdas de mí» a Antonia Solís, una viuda muy inusual que retrata la vida de muchas mujeres en el mundo.

«Siempre he tratado de hacer cosas que me diviertan, pero no te puedes cerrar a hacer personajes. A veces por ley divina te toca lo que te tocaba hacer en ese momento, busco aprender como actriz, expandir mis habilidades y seguir en esa caja mágica que se llama televisión», apuntó entonces en una entrevista con EFE.

Según el comunicado, en los próximos días podría haber un homenaje o evento en su honor.

(vc)