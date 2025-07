Director de Aduanas pide al Cardenal Rodríguez no usar sotana para repetir discurso de oposición

Tegucigalpa – El director de la Administración Aduanera de Honduras, Fausto Cálix, exhortó al cardenal Óscar Andrés Rodríguez que no repita el guion ni el discurso de la oposición política.

A través de la cuenta de red social “X”, posteó que el templo de Dios es un lugar sagrado, donde se debe de llevar un mensaje de paz y unidad.

“La feligresía no olvida que usted salió a defender un Golpe de Estado en el 2009, mientras el pueblo derramaba sangre en la calle”, arremetió el funcionario.

Durante la homilía dominical, el cardenal criticó a los funcionarios del gobierno afirmando que el país “está bien” cuando no posee medicinas ni hospitales y las escuelas están dañadas.

“Vemos en el país tantos signos que nos están diciendo vamos mal, pero no los quieren ver. Ya hasta tienen la falta de vergüenza de decir no, no hay medicinas, no hay citas en el Seguro, no hay hospitales, las escuelas están malas y todavía dicen vamos bien”, reprochó.

También exigió que se respete la Constitución de la República y el proceso electoral del 30 de noviembre. AG