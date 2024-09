Ministro de la Presidencia condena amenazas a periodistas

Tegucigalpa – El ministro de la Presidencia, Rodolfo Pastor de María y Campos, condenó las amenazas a la periodista Thelma Mejía y defendió la Libertad de Prensa en Honduras.

En ese sentido, Pastor de María, emitió una declaración en sus redes sociales en la que condena cualquier amenaza o ataque dirigido a la periodista Thelma Mejía y a cualquier otro miembro de la prensa.

En su mensaje, subrayó que no debe haber lugar para la violencia en el país ni en su partido, especialmente contra la libertad de expresión, prensa e información, derechos que defiende firmemente la refundación.

“Condenamos enérgicamente cualquier amenaza o ataque de @thelma_mejia y cualquier otro periodista. No debe haber lugar para la violencia en nuestro país ni en nuestro partido, mucho menos contra la libertad de expresión, prensa e información, derechos que defiende la Refundación”, cita textualmente el mensaje del funcionario.

La reacción del ministro de la Presidencia, surge a raíz de las declaraciones de Mejía, quien denunció haber sido objeto de amenazas y groseros insultos. «Estamos entrando en una etapa de mucha virulencia donde los medios de comunicación y los periodistas están siendo el centro de ataques de personas intolerantes, de personas que no respetan lo que debe ser en una democracia el debate de las ideas, y el debate de las ideas es respetar la opinión de los otros, me gusten o no me guste», señaló la reconocida periodista.

En sus declaraciones a medios y en sus redes sociales Thelma Mejía relató que los últimos comentarios que ha realizado a través de sus redes sociales están vinculados con la situación del país, describiéndola como «un espectáculo de circo de crisis en las instituciones y sin soluciones».

Diversas investigaciones nacionales e internacionales han revelado que Honduras es uno de los países más peligrosos para ejercer el periodismo. Estos informes subrayan la urgencia de proteger a los periodistas y garantizar un entorno donde puedan realizar su trabajo sin temor a represalias. LB