La periodista Thelma Mejía dice que ejercerá su derecho a la libertad de expresión pese a los ataques de tropas digitales

Tegucigalpa – La coordinadora del noticiario estelar de Televicentro, Thelma Mejía afirmó este jueves que las amenazadas de las que ha sido blanco en los últimos días, no la van a amedrentar y que ejercerá su derecho a la libertad de expresión que tiene como periodista y como hondureña.

– Honduras figura entre los países más peligrosos para ejercer el periodismo, de acuerdo a informes de organismos internacionales defensores de la libertad de expresión.

“Estamos entrando en una etapa de mucha virulencia donde los medios de comunicación y los periodistas están siendo el centro de ataques de personas intolerantes, de personas que no respetan lo que debe ser en una democracia el debate de las ideas, y el debate de las ideas es respetar la opinión de los otros, me gusten o no me guste”, denunció.

Relató que los últimos comentarios que ha realizado mediante sus redes sociales están vinculadas con la situación del país, “con este espectáculo de circo de crisis en las instituciones y sin soluciones”.

Estas opiniones, señaló Mejía “incomoda probablemente a algunos sectores, más que todo a estas tropas digitales y los bots, y los call que manejan cuentas oficiales o que uno sabe que son dirigidos por cuentas oficiales, algunos de ellos son activistas de Libertad y Refundación y otros empleados públicos que uno más o menos ya tiene identificados”.

Que si ha llegado el momento de "sacarme los ovarios", que si me van a hackear mi cuenta, que si tengo que callarme, son algunas de las intensidades recibidas en las últimas horas por las virulentas tropas digitales y activistas ligados al oficialismo. Terribles los ataques. — Thelma Mejia Lopez (@thelma_mejia) June 5, 2024

“Esta intolerancia lo que refleja es que lejos de solventar un problema o buscar solución a un problema, lo que buscan es el ataque”, apuntó.

La experimentada comunicadora observa que estos ataques que buscan restar credibilidad a los medios, buscan amansar a la opinión pública y, enfatizó, “el periodismo no se puede dejar amansar”.

Asimismo, aseveró, buscan intimidar a personas claves, no solo a periodistas, también a actores claves, que cuestionan, que critican, que investigan, que difunden, con el propósito de impedir que la verdad se empiece a construir, a buscar esa verdad.

“Buscan intimidar y con eso que la persona se autocensure, que las personas tengan miedo y no sigan con su trabajo”, dijo al resaltar que las personas no deben agachar la cabeza y aguantar lo que ellos quieren, además de sus insultos, difamaciones, porque son expertos en eso.

Mejía manifestó que pese a que no cree que se deba a una política de gobierno como tal, sino que son personas aisladas que quieren quedar bien con su trabajo, con su gobierno, creyendo que atacando, polarizando el país van a construir un gobierno más fuerte, algo que es todo lo contrario, aseveró la periodista.

Cuando salió a señalar el actuar de las autoridades, no fue para ofender, sino para expresar que tienen evidenciados el actuar de funcionarios.

Y afirmó, “a mí no me van a amansar (domesticar) de esa manera, sino que vamos a ejercer la libertad de expresión que tenemos todos como periodista, como la ciudadanía, el respeto al debate de las ideas y yo creo que lo que hay que ir haciendo es formando conciencia de cómo manejarse frente a esas tropas digitales para evitar que su agresividad pase a otros límites”, concluyó. VC