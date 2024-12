Ministra de DDHH condena “narcoreunión” del cuñado de la presidenta Castro, pero arremete contra la prensa

Tegucigalpa – La ministra de Derechos Humanos, Angélica Álvarez condenó este miércoles las reuniones de personajes políticos con narcotraficantes luego de difundirse un video en el que aparece Carlos Zelaya, cuñado de la presidenta Xiomara Castro, junto a capos de la droga tratando financiamiento para la campaña electoral del Partido Libre en noviembre de 2013.

– “Antes de creer lo que dice la prensa, procure saber quién paga la tinta”, escribió la funcionaria en su red social X.

La funcionaria expuso los casos que la presidenta Castro desglosó en cadena nacional de radio y televisión, y que únicamente incluyó a políticos del Partido Nacional y el Partido Liberal, no así a los de su Partido Libre.

[LEER] Presidenta Castro divulga supuestos casos de narcos de oposición, pero ninguno de Libre y vuelve a arremeter contra EEUU

“33 casos abiertos en EEUU por el delito de narcoactividad, algunos estaban en secretividad, la Presidenta Xiomara Castro los ha hecho públicos instando a la frontalidad. Usted se pregunta, por qué solo de dos partidos políticos y no otros casos? Bueno, porque estos 33 son los casos abiertos, no hay otros, de no ser así que lo desmienta EEUU”, explicó Álvarez.

La titular del ministerio de DDHH, agregó que “por supuesto, esto no implica que se abran otros casos, para ello, deberán los implicados someterse a la investigación y justicia. Condenamos reuniones, negociaciones de narcotraficantes con políticos”.

33 casos abiertos en EEUU por el delito de Narcoactividad, algunos estaban en secretividad, La Presidenta Xiomara Castro los ha hecho públicos instando a la frontalidad. Usted se pregunta, por qué solo de dos partidos políticos y no otros casos? Bueno, porque estos 33 son los… pic.twitter.com/2njfEu9Cs6 — Angélica Álvarez (@angelica_hn1) September 4, 2024

En otro posteo en su red social X la funcionaria envió una crítica a los medios de comunicación: “Antes de creer lo que dice la prensa, procure saber quién paga la tinta”.

[LEER] Narcovideo: “La mitad es para el comandante…”

La ministra Álvarez se suma a las muestras de apoyo del gabinete de gobierno a la cadena nacional ofrecida por la mandataria Castro luego que un video retrata a su cuñado, Carlos Zelaya, transando dinero con narcotraficantes para la campaña electoral de Libre hace 11 años, dos años después de la fundación del ahora partido en el poder. JS