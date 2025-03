Milagros González reafirma acusación por maltrato contra Esdras Amado López y dice teme por su vida

Tegucigalpa – La candidata a diputada por el Partido Liberal, Milagros de Jesús González Zelaya reafirmó la acusación por maltrato contra su compañero de hogar, Esdras Amado López, al tiempo que afirmó temer por su vida porque se enfrenta a una persona con mucho poder.

– No es fácil hacer esta denuncia, pero estoy dispuesta a salir adelante con mis hijos, dijo y mencionó que no es la primera vez que es objeto de maltrato.

– Temo por mi vida y la seguridad de mis hijos, defendió González. Él tiene muchos policías que lo protegen y yo estoy indefensa, tengo miego a la venganza, citó.

La agredida se presentó a los tribunales ubicados en La Granja de Comayagüela, donde inicialmente aseguró que “quiero aclarar que esto no es una persecución política, esto no es algo que el presidente José Manuel Zelaya tenga en contra de Esdras Amado López o doña Xiomara Castro de Zelaya tenga en contra de él, esto es algo que ya llega a violencia y a maltrato familiar, y personal hacia mí”.

Volvió a contar cómo sucedieron los hechos, cuando llegó a la oficina de su esposo porque ocupaba unos documentos para presentarlos a la unidad de Política Limpia. Sin embargo, al ver que estaba al límite de tiempo le imploró por los papeles y éste le dijo que tenía que firmar otros si pretendía que él le ayudara.

“Le pregunté qué papeles tenía que firmar y él me dijo que tenía que hacer lo que me dijese, sabía que tenía el compromiso este informe bajo constancias de donación. Él no me quería brindar el apoyo, cuando le supliqué que por favor me ayudara, yo tomé los papeles y se vino en contra mía, cuando miró que iba por la puerta corrió me agarró del pelo, me tiró al piso y me golpeó, me comenzó a golpear contra el piso y comencé a gritar auxilio”, narró.

Agregó que cuando Esdras López la vio ensangrentada y que tenía sus dientes quebrados, corrió a llamar a su hijo Ariel López. Entonces, como puso se levantó del piso con su vestido ensangrentado y se encerró en el baño. Afuera era esperada por Esdras y su hijo Ariel que se pararon frente a la puerta para impedir su paso.

Esperé un momento –siguió su relato- salí corriendo y don Esdras corrió atrás de mí e intentó agarrarme nuevamente. Su hijo –Ariel- estaba parado enfrente y no hizo absolutamente nada, permitiendo que todo esto pasara. Salí, agarré a mi bebé de un año y pasó lo que pasó.

Milagros González reflexionó que lo que le pasa no se lo desea a nadie y tampoco es algo contra el padre de sus hijos, es algo que comprendió cuando vio su vestido ensangrentado para entender que no es amor.

Quedo a expensas de él, de sus hijos Esdras Ariel y Esdras Celín, imploró Milagros.

Afirmó que decidió denunciar para defender la integridad de sus hijos de uno y ocho años, para levantar la voz porque no es la única que pasa por estos casos de maltrato familiar.

Confesó que siempre actuó como una dama y que no valieron los ayunos para tratar que su compañero de hogar cambiara su forma de comportarse con ella.

González citó que ya había sufrido maltrato por parte de Esdras López, pero creyó que podía cambiar con el paso de los años.

La candidata a diputada confirmó que le fueron quebrados sus dientes, situación que la llevó a pasar varias horas en el médico para que se los reconstruyera, aunque el proceso dental será largo.

Reflexionó que no es fácil denunciar a una figura pública como Esdras López. “Claro que tengo temor, es un hombre que tiene influencias, tiene contactos, es un hombre que tiene un poder financiero superior al que pueda tener, pero estamos esperando que la ley haga lo pertinente y sean justos”, externó.

Dijo confiar plenamente en la justicia de Honduras e hizo un llamado a las mujeres que sufren violencia para que no callen los abusos.

Relató que tomó la decisión más difícil que una mujer puede hacer, que es denunciar al padre de sus hijos. “La vida continúa, vamos a seguir adelante y que la ley haga lo que le compete”, afirmó.

Expresó que “si fue capaz de quebrarme los dientes y golpearme no sé de qué más sería capaz”. JS