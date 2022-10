Migrantes entre el calvario y la tragedia en su paso por Honduras

Tegucigalpa – Una nueva ola de migrantes de diferentes nacionalidades ingresa a Honduras, la mayoría venezolanos, quienes se han apoderado de las principales ciudades de la zona oriental, sur y centro del país en su búsqueda por una vida mejor siguiendo la ruta migratoria.

-Un total de 120 mil migrantes de distintas nacionalidades han transitado por el territorio hondureño en 10 meses, según datos oficiales del gobierno.

– Por su posición geográfica Honduras es corredor para miles de ciudadanos de otras nacionalidades que aseguran huir de la pobreza, violencia y falta de oportunidades en sus países e intentan llegar a suelo mexicano o estadounidense.

Entre mil 300 y mil 500 migrantes son atendidos a diario en Honduras, cifras grandes en comparación con el año anterior.

En estos últimos meses es cuando más flujo migratorio irregular se ha registrado en el país centroamericano, por lo que Honduras decidió imponer un alivio migratorio al aprobar un decreto que suspende la multa de 230 dólares por ingresar al país de forma irregular.

En ese sentido, desde el 4 de agosto que se aprobó la amnistía migratoria han sido beneficiados 53 mil migrantes en tránsito.

En tal razón, las autoridades hondureñas piden a los migrantes que tomen rutas seguras ya que existen hondureños que se dedican al tráfico de personas llamados coyotes que están ofreciendo rutas no seguras a los migrantes en tránsito.

Sin embargo, los migrantes en su desesperación por cruzar el territorio hondureño se han visto expuestos a accidentes de tránsito, robo y naufragios.

Tragedias

La muerte de migrantes en un naufragio y en accidente vial en el oriente de Honduras obedece a que los mismos transitaban rutas no seguras guiados por coyotes.

Los migrantes venezolanos son los que se han visto envueltos en las tragedias, donde han perdido la vida en naufragios, accidentes viales o por hechos violentos.

El hallazgo sin vida del pequeño cuerpo de un niño brasileño dio el pasado 29 de septiembre rostro a las tragedias de los migrantes en tránsito por Honduras.

Se trata de un menor, que junto con su padre, perdió la vida mientras intentaban cruzar el río Guayambre en el departamento de El Paraíso, oriente de Honduras. En este hecho murieron tres migrantes.

El menor de dos años fue identificado como Nickey Louis Shilove Emisca y por voluntad de su madre fue sepultado en el territorio hondureño.

El hecho sucedió en el Valle de Jamastrán en el oriental departamento de El Paraíso mientras los migrantes pretendían cruzar las turbulentas aguas del río Guayambre.

Accidente cobra la vida de cuatro venezolanos

Un total de cuatro migrantes de nacionalidad venezolana murieron y 17 más resultaron heridos en un accidente vial cuando se trasladaban de Trojes hacia Danlí, oriente de Honduras.

Un vehículo que transportaba a varios migrantes cayó en una hondonada en la carretera que conduce de Trojes a la ciudad de Danlí.

En el informe policial se confirmó que también 17 migrantes más resultaron heridos, entre ellos un ecuatoriano, el resto también de nacionalidad venezolana.

A punto de morir en otro vuelco 12 venezolanos

Una docena de migrantes venezolanos sufrieron severas heridas y lesiones en un aparatoso volcamiento del carro en que se transportaban, a la altura de la aldea El Matazano, del valle de Jamastrán, municipio de Danlí, El Paraíso.

De acuerdo con el portavoz del Cuerpo de Bomberos, Óscar Triminio, el percance vial se registró cuando los migrantes sudamericanos viajaban en un vehículo Pick-up rojo que volcó en una carretera de tierra de la zona montañosa.

Como resultado, la mayoría de tripulantes del carro tipo “pailita” salieron esparcidos del automotor, cayendo en varias partes de la carretera.

Casi todos quedaron sumamente golpeados, por lo que vecinos salieron a auxiliar a las víctimas. Al sector, rápidamente también llegaron varias unidades del Cuerpo de Bomberos y la Policía Nacional para atender a los heridos que fueron trasladados al hospital “Gabriela Alvarado”, de Danlí, donde aún recibe atención médica.

Las primeras informaciones indican que el automotor presentó desperfectos mecánicos, por lo que el conductor del vehículo perdió el control de la marcha, habiendo volcado estrepitosamente.

Seis cuerpos en Medicina Forense

Un equipo multidisciplinario integrado por personal de la Dirección General de Medicina Forense bajo la coordinación de la Sección de Identificación Humana hace posible un trabajo en conjunto con personeros de la Embajada de Venezuela en Honduras a efecto de contar con la documentación pertinente para la plena identificación científica de varios cuerpos, quienes, según testimonios son de origen venezolano.

Lo anterior es posible además con el apoyo del personal de la Fiscalía de Danlí, la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) y de representantes del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR).

El 30 de septiembre ingresaron a la morgue legal tres cuerpos cuyos levantamientos cadavéricos fueron en el oriente del país, uno de ellos de nacionalidad venezolana, el 8 de octubre en la misma zona se realizó el levantamiento de cuatro cadáveres aparentemente de la misma nacionalidad, todos en calidad de desconocidos, ese mismo día se trasladó del departamento de Choluteca a la morgue otro venezolano de nombre Carlos Luis Inciarte Díaz, haciendo un total de seis cuerpos que aún están en los cuartos fríos.

Después de la realización de las respectivas autopsias médico legales para determinar la causa y manera de muerte de estas personas el personal de dactiloscopia efectuó la toma de muestra de huellas las que serán cotejadas con la información que entregó personal de la Embajada de Venezuela de esta manera se hará la comparación correspondiente, asimismo odontólogos forenses realizaron un cruce de información con familiares de los fallecidos a través de la Embajada.

Migrante venezolano herido de bala, hospitalizado en Choluteca

Un migrante venezolano que resultó herido en un asalto en el sur de Honduras permanece hospitalizado y se tramita la visa humanitaria para que familia lo pueda visitar.

Así lo informó el doctor José Juan Cuan, subdirector Hospital del Sur, centro hospitalario donde se encuentra interno el migrante procedente de Venezuela.

En el asalto murió el hermano del migrante hospitalizado y se prevé que su familia pueda llegar al país a través de una visa humanitaria.

Los venezolanos intentaban cruzar el territorio hondureño en su intento por llegar a Estados Unidos cuando fueron víctimas de la ola de violencia.

El suceso tuvo lugar en el municipio de El Triunfo, departamento de Choluteca, sur de Honduras, limítrofe con Nicaragua.

Piden ayuda para salir seguir la ruta

Por su posición geográfica Honduras es corredor para miles de ciudadanos de otras nacionalidades que aseguran huir de la pobreza, violencia y falta de oportunidades en sus países e intentan llegar a suelo mexicano o estadounidense.

En el anonimato los migrantes en tránsito afrontan las consecuencias de pasos bloqueados, alojamiento limitado y ausencia de asistencia humanitaria.

Los extranjeros en tránsito sufren en silencio este muro invisible ya que por su estatus migratorio evitan acudir a los entes estatales por ayuda.

En ese sentido, se pueden observar en las principales calles de la capital pidiendo ayuda para poder pagar el pasaje de un autobús que los lleve hasta la frontera con Guatemala.

En su ruta, los migrantes sufren de una serie de malos tratos y abusos que denuncian ante los medios de comunicación que los abordan en las calles.

“Hasta una bolsa con agua la venden cara, nosotros no traemos dinero, ni somos turistas vamos en busca de mejores condiciones de vida, huyendo de nuestros países porque no se puede vivir ya que no hay fuentes de empleo, la pobreza es extrema”, dijo una madre venezolana que junto a sus hijo utilizó el territorio hondureño siguiendo la ruta a su destino, Estados Unidos.

En la ciudad de Danlí son cientos de migrantes los que realizan largas filas para solicitar un salvoconducto que les permita pasar el país de forma regular hacia Guatemala.

