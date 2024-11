Mel hará lo imposible porque quiere quedarse en el poder, insiste Porfirio Lobo

Tegucigalpa – El expresidente Porfirio Lobo Sosa, advirtió este martes que se le debe poner ojo a Libre, porque el expresidente Manuel Zelaya, se quiere quedar en el poder y hará lo imposible para lograrlo.

“Sí a Mel, no se le pone cuidado y no se toman las salvaguardas necesarias él va a hacer hasta lo imposible por quedarse”, advirtió Lobo.

Seguidamente, dijo en un foro televisivo que es una garantía que Mel se quiere quedar “yo lo viví en el 2009 con él, (…), que él va a tratar de quedarse, sí va a tratar de quedarse”.

Seguidamente, dijo que él no tendrá impedimento por parte de la fiscalía ya que ha sido histórico que cada presidente tiene su fiscal estrella y no le harán ningún requerimiento.

Por ello es que los políticos deberíamos de hacer un trato y sacar las manos de la justicia porque en un país donde no hay seguridad jurídica nadie viene a invertir, subrayó.

No obstante, expuso que quien no permitirá que Mel se quede en el poder son las Fuerzas Armadas de Honduras, sin importar si ahí tienen conocidos o parientes, ellos (militares), están formados para defender la Constitución, y consideró que no se prestarán para un proyecto continuista de Libre. LB