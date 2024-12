Médicos están cansados de problemas de salario y amenazas, se tomarán medidas anuncia CMH

Tegucigalpa– Los médicos de Puerto Lempira, en paro por falta de salario tienen toda la razón porque, aunque están en departamento tan postergado, durante todo el año no han recibido su salario, dijo el presidente del Colegio Médico de Honduras (CMH), doctor Samuel Santos.

El titular del gremio médico, denunció una grave crisis en el departamento de Gracias a Dios, especialmente en Puerto Lempira, donde los médicos no han recibido su salario. Esta situación ha generado gran preocupación y malestar en el gremio médico, que se siente desatendido y amenazado por las autoridades de la Secretaría de Salud.

«Tenemos problemas con los compañeros que trabajan en La Mosquitia. Durante todo este año no se les ha pagado el salario. Hemos tenido reuniones con las autoridades de salud y nos han dicho que están haciendo los trámites correspondientes, pero el tiempo ha pasado sin atender las necesidades económicas de los compañeros que están trabajando en áreas alejadas como Gracias a Dios,» explicó.

Santos resaltó la contradicción en las quejas de las autoridades de la Secretaría de Salud, quienes suelen argumentar que los médicos hondureños no quieren trabajar en áreas remotas. «Estos compañeros que están trabajando en esas zonas son hondureños, y se les retrasa el pago siempre. No les pagan tampoco el sonaje que deben recibir por trabajar en esas áreas,» agregó.

Adicionó que “esto invalida el viejo alegato de que los médicos no quieren trabajar en áreas remotas, ya que no se les dan las condiciones necesarias ni se les paga a tiempo.»

Además de los problemas en La Mosquitia, el doctor Santos mencionó situaciones similares en el Hospital Juan Manuel Gálvez de Gracias, Lempira, donde también hay retrasos en los pagos. «El gremio médico está cansado de recibir visitas de la señora ministra (Carla Paredes), que, en lugar de ofrecer ayuda o medicamentos, llega a ofrecer despidos y amenazas,» indicó Santos.

«Esto tiene incómodo a todo el gremio nacional, no solo por la situación económica, sino por la intimidación constante.»

El galeno también denunció que varios colegas han recibido notas para firmar ayuda económica partidaria, un chantaje que ha sido recurrente. «La ley es clara y no puede ser que los médicos estén siendo sometidos a estos chantajes. A los compañeros de contrato siempre les dicen que, si firman, no se les harán reclamos, lo cual no es cierto,» manifestó. «El argumento de que antes no se decía nada es fácilmente refutable, ya que los médicos han salido a protestar en todo Honduras, y están las pruebas en fotografías y videos.»

El gremio médico, cansado de las amenazas y la falta de pagos, está considerando tomar decisiones trascendentales en los próximos días. «No podemos seguir viviendo bajo amenazas ni trabajando con miedo,» concluyó el doctor Santos, dejando claro que la situación requiere acciones inmediatas y efectivas por parte del gobierno y las autoridades de salud. LB