“Me he hecho la pregunta: ¿por qué tanta premura para celebrar pleno?: Magistrado Miranda 

Tegucigalpa – Pese a la controversia la convocatoria del pleno del alto tribunal de justicia está confirmado para este viernes a las 8:30 de la mañana, en el que se abordarán temas cruciales como la ZEDEs y la amnistía conforme al decreto aprobado por el Congreso, el magistrado de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Walter Miranda Sabio se preguntó: ¿por qué tanta premura?

Miranda Sabio cuestionó que algunos magistrados no podrán participar en la sesión, particularmente los integrantes de la Sala Constitucional, quienes serán sustituidos por magistrados integrantes. Esta figura de «magistrados integrantes permanentes» es una novedad de la actual CSJ (2023-2030), recordó el alto juez.

Además, citó que una de las magistradas de la Sala Constitucional se excusó de conocer uno de los temas, lo que llevó a su sustitución por el magistrado Milton Jiménez Puerto.

Asimismo, el magistrado Roy Pineda Castro estaría ausente por enfermedad, aunque se espera que se conecte vía Zoom, igual que tres magistrados que se encuentran fuera del país.

«Pienso que debimos haber esperado un poco más. Son temas de país y considero que no se pueden abordar de esta manera, con la ausencia de tres compañeros que están fuera del país y sin la participación de los magistrados de la Sala Constitucional», enfatizó Miranda Sabio.

A su juicio, la discusión de estos temas es mejor realizarla de manera presencial, donde los magistrados puedan verse cara a cara para enriquecer el debate. Aunque reconoció que la opción de la conexión virtual es válida, subrayó que «la discusión no es igual en línea».

El magistrado expresó que le sorprende la premura con la que se ha convocado al pleno, sobre todo cuando un número importante de magistrados titulares no podrá conocer estos asuntos, reflexionó.

“Yo no quisiera pensar que una situación de injerencia o presiones se esté dando, pero llama la atención y me he hecho la pregunta de por qué tanta premura cuando los compañeros están ausentes”, subrayó.

Finalmente, Miranda Sabio reiteró su opinión de que los temas de país deben discutirse con todos los magistrados presentes, y que la próxima semana habría sido una fecha más adecuada para abordar estos asuntos clave para el futuro de Honduras. LB